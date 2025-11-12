 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

На Земле началась сильная магнитная буря почти высшего уровня

Фото: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН
Фото: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН

На Земле началась очень сильная магнитная буря уровня G4,66 (G5 — максимальный), сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

«Текущий уровень события <...> не достает до высшего значение всего 1/3 балла», — говорится в сообщении.

Ученые полагают, что магнитная буря такой силы связана с прибытием первого из трех плазменных облаков, ожидаемых в течение суток. Выбросы произошли после мощных вспышек на Солнце 9 и 10 ноября.

На Солнце зафиксировали «вспышку-каннибала» высшего класса X
Общество
Фото:Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН

При этом исследователи отмечают, что такой уровень геомагнитного возмущения не соответствует прогнозам. По данным РАН, 12 ноября на Земле ожидались магнитные бури уровней G3–G4.

Днем 10 ноября на Солнце произошло более 15 вспышек, в том числе ученые зафиксировали «вспышку-каннибала» высшего класса X. Максимум излучения пришелся на 12:19 мск, уровень составил X1.21. Это в несколько раз превышает все вспышки текущего года.

Магнитные бури возникают в том числе на фоне увеличения скорости солнечного ветра в результате попадания планеты в зону действия крупной корональной дыры.

Их подразделяют на уровни от G1 (слабые) до G5 (экстремально сильные). G-индекс — шкала силы магнитных бурь, введенная Национальным управлением океанических и атмосферных исследований США (NOAA) в 1999 году.

Авторы
Теги
Анастасия Лежепекова
Солнце астрономия магнитные бури

