ВС назвал условия выплаты приемным родителям участников военной операции

Верховный суд решил, что для получения единовременной выплаты за погибшего приемные родители должны доказать, что содержали ребенка не менее 5 лет за свой счет, а не по договору о компенсации затрат государством

Для получения единовременной выплаты, положенной семьям погибших участников военной операции, приемные родители должны доказать, что не только воспитывали, но и содержали ребенка не менее пяти лет до его совершеннолетия за счет собственных средств — без государственных выплат на содержание и без ежемесячного вознаграждения приемному родителю, разъяснил Верховный суд. С кассационной жалобой на решения нижестоящих судов в высшую судебную инстанцию обратился военный комиссариат Ульяновской области.

Почему потребовалась позиция Верховного суда

В апреле 2024 года Татьяна Маврина из Ульяновска, приемная мать штурмовика Данилы Савельева, погибшего в августе 2023 года в Харьковской области, подала к военкомату иск с требованием признать за ней право на единовременную выплату, полагающуюся семье погибшего.

Суды первой и последующих инстанций рассматривали вопрос о том, может ли приемный родитель считаться фактическим воспитателем — лицом, воспитывавшим и содержавшим погибшего не менее пяти лет до совершеннолетия и имеющим, согласно закону, право на социальные выплаты.

Чердаклинский районный суд Ульяновской области в июне 2024 года отказал Мавриной в удовлетворении требований. Суд сослался на то, что женщина воспитывала Савельева по договору о приемной семье и получала от государства вознаграждение и пособие на содержание ребенка. Следовательно, по мнению суда первой инстанции, он не находился на ее полном содержании. Однако в октябре того же года Ульяновский областной суд отменил решение и признал Маврину фактическим воспитателем, указав, что Савельев проживал с ней более десяти лет, их отношения носили семейный характер, а женщина фактически обеспечивала его всем необходимым. С этими выводами согласился и Шестой кассационный суд общей юрисдикции.

Приемные родители, состоящие в договорных отношениях с органами опеки, ежемесячно получают вознаграждение за выполнение обязанностей по воспитанию, а также средства на содержание ребенка. Размер выплат варьируется по регионам, но включает две составляющие — ежемесячное вознаграждение приемному родителю и средства на его содержание. Эти средства перечисляются из регионального бюджета и считаются целевыми — они предназначены для обеспечения нужд ребенка, находящегося под опекой государства. При этом формально ребенок в такой семье остается под государственной защитой, а приемные родители выполняют функции воспитания по договору.

Военный комиссариат Ульяновской области, выступавший по делу ответчиком, обжаловал определения в Верховном суде. В кассационной жалобе представитель военкомата указал на несколько материально-правовых и процессуальных нарушений, допущенных судами апелляционной и кассационной инстанций, которые повлияли на исход дела. Он подчеркнул, что правоотношения между Мавриной и несовершеннолетним Савельевым были формально урегулированы постановлением администрации Чердаклинского района и договорами о приемной семье, которые предусматривали выплату денежного вознаграждения и ежемесячных средств на содержание ребенка. Соответствующие выплаты зафиксированы в материалах дела, что, по мнению представителя военкомата, исключает возможность признания Мавриной фактическим воспитателем.

Кроме того, в военкомате обратили внимание на юридическое понятие «полное содержание» в семейном законодательстве. Под этим, по позиции военкомата, следует понимать обеспечение несовершеннолетнего всеми необходимыми средствами исключительно за счет личных средств воспитателя, без участия государства. Апелляционный и кассационный суды, как указывается в жалобе, не проверили, получала ли Маврина выплаты, и не установили, были ли ее средства единственным источником существования ребенка. Отсутствие такой проверки военкомат расценил как существенное процессуальное нарушение.

Наконец, представитель военкомата обратил внимание на то, что выводы апелляционной и кассационной инстанций размывают правовое различие между фактическим воспитателем и приемным родителем, закрепленное в законодательстве, и тем самым расширяют круг лиц, претендующих на выплаты, вопреки целям и тексту соответствующих нормативных актов. На основании этих доводов военкомат просил Верховный суд отменить постановления нижестоящих судов, поскольку они не соответствуют закону.

Что решил Верховный суд

Верховный суд, изучив материалы, определил, что при рассмотрении подобных дел суд должен установить не только факт воспитания, но и то, что ребенок содержался исключительно за счет собственных средств приемного родителя — без получения ежемесячных выплат и вознаграждения от государства. А поскольку нижестоящие суды не установили эти юридически значимые обстоятельства, их определения подлежат отмене.

Управляющий партнер AVG Legal Алексей Гавришев говорит, что Верховный суд «защищает целевую природу бюджетных выплат» — чтобы право на компенсацию за погибшего военнослужащего не распространялось автоматически на всех, кто формально участвовал в его воспитании. Такое решение Алексей Гавришев счел «попыткой стандартизировать практику»: при массовом количестве обращений по выплатам, отметил он, важно «отсеять» те случаи, где материальная ответственность за ребенка была возложена на государство.

Если выплаты за ребенка шли через органы опеки, шансы доказать фактическое воспитание будут минимальны, сказал Гавришев. При этом полностью исключать такую возможность нельзя, добавил он. Если приемный родитель докажет, что объем собственных вложений существенно превышал государственное вознаграждение — например, подтвержденными расходами на обучение, лечение, жилье, — суд может признать наличие фактического содержания. Однако это, по мнению Гавришева, будет исключительный случай, «требующий документальной доказательности, а не просто моральных аргументов».

Решение задает новую линию правоприменения, считает эксперт. Теперь, отмечает он, «фактическое воспитание» будет пониматься не как участие в судьбе ребенка, а как полное материальное обеспечение без участия государства. «Это формализация подхода, который отражает бюджетную логику — ограничить выплаты теми, кто нес личные, а не делегированные обществом расходы», — заключил он.

Вячеслав Плахотнюк, адвокат и доктор права НИУ ВШЭ, в комментарии РБК отметил, что в кассационной жалобе и в определении судьи Верховного суда о передаче дела для рассмотрения на заседании судебного состава по социальным и трудовым спорам указано: погибший боец находился под опекой, не был усыновлен, не воспитывался у своих родственников или иных лиц за счет их собственных средств — фактических воспитателей, а был передан в приемную семью на основании договора, который предусматривал выплаты и возмещение затрат на его содержание.

Закон, отметил Плахотнюк, предусматривает, что такие дети не наследуют имущество приемных родителей, а родители не наследуют имущество таких детей. То есть, продолжил адвокат, факт воспитания в приемной семье по договору с полной или частичной компенсаций государством соответствующих затрат не делает приемных родителей «фактическими воспитателями» по букве закона, устанавливающего выплаты в связи с гибелью военнослужащего.

Во избежание споров и неясностей, предложил он, было бы правильно четче прописать соответствующие нормы в законе — возможно, уточнил он, уравнять в правах родителей, приемных родителей и фактических воспитателей, или получить мнение Конституционного суда.