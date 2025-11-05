Путин подписал указ о выплатах военным в приграничных регионах

Путин издал указ, согласно которому ежемесячные выплаты контрактникам распространят также на военных, защищающих государственную границу и прилегающие к районам проведения военной операции субъекты России

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Ежемесячная выплата контрактникам будет распространена на военных, которые служат на государственной границе России и на территории субъектов, прилегающих к районам проведения военной операции. Соответствующий указ президента России Владимира Путина размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Кроме расширения круга лиц, получающих ежемесячную выплату, президент также постановил правительству привести свои нормативно-правовые акты в соответствие с указом.

Документ вступает в силу со дня подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 6 августа 2024 года.

В июне 2024 года Путин подписал указ, в соответствии с которым военные, заключившие контракт с Минобороны начиная с 24 февраля 2022 года и принимающие участие в военной операции, получают ежемесячные компенсационные выплаты.

Компенсационные выплаты тогда также предоставили другим категориям военных:

выведенным из состава подразделений для восстановления боеспособности или отправленным на переподготовку (не более трех месяцев);

непрерывно находящимся на лечении в стационаре, в отпуске по болезни или признанными временно негодными к службе (не более одного месяца);

находящимся в основном отпуске (не более 30 суток);

направленным в служебные командировки (не более 10 суток).

Минимальная выплата военнослужащему по контракту в зоне военной операции составляет 204 тыс. руб. в месяц. Также при заключении контракта полагается единовременная выплата: ее размер определяют власти регионов.