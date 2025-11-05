 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Путин подписал указ о выплатах военным в приграничных регионах

Сюжет
Военная операция на Украине
Путин издал указ, согласно которому ежемесячные выплаты контрактникам распространят также на военных, защищающих государственную границу и прилегающие к районам проведения военной операции субъекты России
Фото: Александр Полегенько / ТАСС
Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Ежемесячная выплата контрактникам будет распространена на военных, которые служат на государственной границе России и на территории субъектов, прилегающих к районам проведения военной операции. Соответствующий указ президента России Владимира Путина размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Кроме расширения круга лиц, получающих ежемесячную выплату, президент также постановил правительству привести свои нормативно-правовые акты в соответствие с указом.

Документ вступает в силу со дня подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 6 августа 2024 года.

В июне 2024 года Путин подписал указ, в соответствии с которым военные, заключившие контракт с Минобороны начиная с 24 февраля 2022 года и принимающие участие в военной операции, получают ежемесячные компенсационные выплаты.

Компенсационные выплаты тогда также предоставили другим категориям военных:

  • выведенным из состава подразделений для восстановления боеспособности или отправленным на переподготовку (не более трех месяцев);
  • непрерывно находящимся на лечении в стационаре, в отпуске по болезни или признанными временно негодными к службе (не более одного месяца);
  • находящимся в основном отпуске (не более 30 суток);
  • направленным в служебные командировки (не более 10 суток).

Минимальная выплата военнослужащему по контракту в зоне военной операции составляет 204 тыс. руб. в месяц. Также при заключении контракта полагается единовременная выплата: ее размер определяют власти регионов.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

ЕК заявила об ожидании переговоров о членстве Украины в ЕС до конца года

Германия планирует увеличить помощь Украине на €3 млрд в 2026 году

Bloomberg: лидеры ЕС пропустят саммит со странами Латинской Америки из-за Трампа

Песков: Россия перестала передавать США карты с линией фронта на Украине

Зеленский отверг идею испытательного срока при вступлении Украины в ЕС

Умер телеведущий Юрий Николаев
Авторы
Теги
Персоны
Алена Нефедова
Владимир Путин указ выплаты военнослужащие
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
Путин поручил продумать и внести предложения о ядерных испытаниях
Политика
Нарышкин рассказал о разъяснении США слов Трампа о ядерных испытаниях
Политика
Путин назначил спецпредставителя по вопросам климата и водных ресурсов
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 ноября
EUR ЦБ: 93,51 (—) Инвестиции, 18:51 Курс доллара на 6 ноября
USD ЦБ: 81,19 (—) Инвестиции, 18:51
Избыток чувств (и веса): что на самом деле нужно домашнему животному РБК х Четыре Лапы, 19:00
ЦСКА отказался от канадского голкипера из НХЛ после 14 матчей Спорт, 18:50
Вторая ракетка России проиграла Рыбакиной на Итоговом турнире WTA Спорт, 18:49
Роль системных интеграторов в цифровизации бизнеса в России. Исследование РБК х Ростелеком, 18:45
На Украине сообщили о визите Анджелины Джоли в Херсон Политика, 18:44
Литва попросит Белоруссию открыть границу и вернуть ее фуры Политика, 18:41
Как промышленный дизайн делает дроны более быстрыми Национальные проекты, 18:32
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 10 ноября
Присоединиться
ЦБ поднял курс доллара на 6 ноября выше ₽81 Инвестиции, 18:32
Что не так с гостиничными премиями и как они влияют на отели Стиль, 18:29
Премьер Молдавии заявил о зависимости аэропорта Кишинева от ЛУКОЙЛа Политика, 18:25
Беспилотная доставка: как дроны могут повысить эффективность логистики Национальные проекты, 18:22
Путин подписал указ о выплатах военным в приграничных регионах Политика, 18:12
Пять стратегий инвестора в недвижимость: как устроены и какую выбрать РБК и ПИК, 18:12
В Крыму возбудили дело о хищении 5 млн рублей при выполнении оборонзаказа Общество, 18:07