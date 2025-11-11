 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине
0

МВД задержало похитивших выплаты у заключивших контракт на спецоперацию

МВД задержало похитивших 6 млн рублей у желающих отправиться на спецоперацию
Сюжет
Военная операция на Украине
В Коми задержали группу из четырех аферистов, которые похищали средства у желающих отправиться на спецоперацию, сообщили в МВД. Общая сумма ущерба составила более 6 млн рублей. Задержанные ранее уже были судимы

МВД задержало похитивших выплаты у заключивших контракт на спецоперацию
Video

В Коми задержали четверых ранее судимых граждан, которые похитили 6 млн рублей у людей, желающих заключить контракты с Минобороны на отправку в зону боевых действий, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Они обещали прохождение службы в штабных и тыловых подразделениях.

«После заключения потерпевшими контракта с Министерством обороны Российской Федерации аферисты обманным путем получали их банковские карты и присваивали поступающие выплаты», — пояснила она.

Деньги переводились на подконтрольные участникам группы счета и распределялись между ними. Общая сумма похищенных средств составила более 6 млн рублей. Возбуждено четыре уголовных дела по статье о мошенничестве.

Ущерб по делу о хищении у участников военной операции достиг ₽3 млн
Общество
Фото:Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press

Ранее были арестованы более 30 членов ОПГ, которые обманывали военнослужащих, возвращавшихся из зоны военной операции. В преступную группу входили в том числе сотрудники линейного управления МВД в Шереметьево. 

Бойцов встречали в аэропорту и приглашали выпить. В состоянии алкогольного опьянения им предлагалось воспользоваться такси по многократно завышенной цене, в некоторых случаях у военных похищали деньги с банковских карт. Сумма ущерба составила 3 млн рублей.

Авторы
Теги
Валерия Доброва
МВД Ирина Волк Коми задержания спецоперации Минобороны

