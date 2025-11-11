МВД задержало похитивших выплаты у заключивших контракт на спецоперацию

В Коми задержали группу из четырех аферистов, которые похищали средства у желающих отправиться на спецоперацию, сообщили в МВД. Общая сумма ущерба составила более 6 млн рублей. Задержанные ранее уже были судимы

В Коми задержали четверых ранее судимых граждан, которые похитили 6 млн рублей у людей, желающих заключить контракты с Минобороны на отправку в зону боевых действий, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Они обещали прохождение службы в штабных и тыловых подразделениях.

«После заключения потерпевшими контракта с Министерством обороны Российской Федерации аферисты обманным путем получали их банковские карты и присваивали поступающие выплаты», — пояснила она.

Деньги переводились на подконтрольные участникам группы счета и распределялись между ними. Общая сумма похищенных средств составила более 6 млн рублей. Возбуждено четыре уголовных дела по статье о мошенничестве.

Ранее были арестованы более 30 членов ОПГ, которые обманывали военнослужащих, возвращавшихся из зоны военной операции. В преступную группу входили в том числе сотрудники линейного управления МВД в Шереметьево.

Бойцов встречали в аэропорту и приглашали выпить. В состоянии алкогольного опьянения им предлагалось воспользоваться такси по многократно завышенной цене, в некоторых случаях у военных похищали деньги с банковских карт. Сумма ущерба составила 3 млн рублей.