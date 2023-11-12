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Boeing из Сочи сел в Челябинске с неисправными закрылками

Boeing из Сочи со 189 людьми сел в Челябинске с неисправными закрылками

Самолет Boeing-737 из Сочи со 189 людьми штатно сел в Челябинске, хотя готовился к аварийной посадке, сообщили ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники в оперативных службах.

Позже источники госагентств сообщили, что самолет приземлился штатно. «В 16:43 [мск] в аэропорту им. И. В. Курчатова в Челябинске благополучно сел пассажирский самолет Boeing-737 из Сочи после сообщения о возможной аварийной посадке. Предварительно, у него неисправность с выпуском закрылок», — сказал собеседник ТАСС.

По его словам, на борту находились 189 человек, в том числе 9 детей и 7 членов экипажа. «Перед посадкой самолет сжигал топливо. Опоздание от графика приземления почти на час», — добавил представитель оперативных служб.

Из онлайн-табло сочинского аэропорта следует, что речь, вероятно, идет о рейсе DP-323 авиакомпании «Победа», который должен был приземлиться в аэропорту Челябинска в 16:10 (мск). Полет осуществлялся на Boeing-737.

Материал дополняется.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
аварийная посадка Челябинск Сочи Boeing 737
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