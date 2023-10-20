Самолет рейса Москва-Томск совершил вынужденную посадку в Новосибирске
Пассажирский Boeing 737 авиакомпании «Сибирь» (S7 Airlines), летевший из Москвы в Томск, вынужденно сел в аэропорту Новосибирска, сообщила пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
На борту самолета находилось 165 пассажиров. Причиной экстренной посадки стала «некорректная работа одной силовой установки», уточнили в ведомстве. Сама посадка прошла в штатном режиме, добавили в прокуратуре.
Пассажиров самолета пообещали направить из аэропорта в Новосибирске к месту назначения резервным бортом авиакомпании.
«Новосибирской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов», — заключили в ведомстве.
14 октября самолет Sukhoi Superjet 100, который летел из Владивостока в Читу, вернулся назад и совершил аварийную посадку в аэропорту вылета. Причиной стала неисправность левого двигателя. Посадка прошла в штатном режиме, пострадавших нет.
Следственный комитет организовал доследственную проверку по ч. 1 ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Виновным грозит до двух лет лишения свободы.