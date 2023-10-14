Летевший в Читу SSJ 100 совершил аварийную посадку во Владивостоке

Фото: Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России

Самолет Sukhoi Superjet 100, который летел из Владивостока в Читу, вернулся назад и совершил аварийную посадку в аэропорту вылета. Об этом сообщило Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета в телеграм-канале.

Причиной стала неисправность левого двигателя. Как уточнили в ведомстве, посадка прошла в штатном режиме, пострадавших нет.

Управление организовало доследственную проверку по ч. 1 ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Виновным грозит до двух лет лишения свободы.

На онлайн-табло аэропорта Владивостока нет данных о рейсе, вылетавшем в Читу 14 октября. Однако в расписании вылетов на полгода сказано, что рейсы на Sukhoi Superjet по субботам выполняют авиакомпании «Якутия» и «Аврора», самолет вылетает в 9:30 утра (02:30 мск). Номер рейса у «Авроры» — HZ-2107, у «Якутии» — R3-561.

РБК направил запрос в пресс-службу авиакомпании «Якутия» и обратился за комментарием в пресс-службу авиакомпании «Аврора».

Утром 12 сентября самолет Airbus A320 авиакомпании «Уральские авиалинии», который летел из Сочи в Омск, совершил экстренную посадку в поле в Новосибирской области. В салоне находился 161 пассажир, в том числе 21 ребенок, никто из них не пострадал. Самолет повреждений не получил, разрушений на земле также не было, уточнили в МЧС.

Следственный комитет возбудил уголовное дело. По словам главы «Уральских авиалиний» Сергея Скуратова, причиной аварийной посадки стал частичный отказ гидравлики. Пилот самолета Сергей Белов объяснил решение посадить пассажирский самолет в поле риском отказа двигателя.