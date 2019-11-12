Прокуратура завела шесть дел из-за отказа кинокомпаний вернуть субсидии

По фактам уклонения кинокомпаний от возврата полученных субсидий Фонду кино возбуждено шесть уголовных дел. Об этом сообщил официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной, передает ТАСС.

Кроме того, прокуратура инициировала проведение 13 процессуальных проверок. Прокуроры также проверили территориальные подразделения Федеральной службы судебных приставов (ФССП) на предмет исполнения решений о взыскании с компаний долгов в пользу Фонда кино. По словам Куренного, в Москве и Подмосковье несколько подобных исполнительных производств были утеряны.

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