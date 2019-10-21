Минкультуры раскроет данные о кинокомпаниях-должниках

Министр культуры Владимир Мединский презентовал открытую базу данных о государственной поддержке кинопроизводства, передает корреспондент РБК. Новый проект реализован на базе Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).

Министерство в рамках проекта раскроет данные о кинокомпаниях, которые получили от государства финансовую поддержку, включающую в себя возвратные деньги, и не выполнили обязательства по договору. Список должников будет представлен в порядке убывания по объемам выделенной государственной поддержки.

О том, что Минкульт покажет данные о размерах государственной поддержки кинопроектов, вышедших в прокат с 2015 года, стало известно еще в сентябре. Тогда министерство заявило о том, что раскроет на базе ЕАИС количество возвратных и невозвратных субсидий для каждой картины, вышедшей в прокат с 2015 года.

Крупнейшей по объему поддержки в этом списке является кинокомпания СТВ Сергея Сельянова. На производство 17 картин этой компании было выделено суммарно 921,3 млн руб. невозвратных средств, 165 млн руб. возвратных денег СТВ вернула Минкульту по договору. Среди лидеров господдержки значится и студия «Тритэ» Никиты Михалкова, она на производство трех картин получила 992 млн руб. невозвратных денег и 50 млн руб. возвратных. Однако не все кинокомпании выполняют условия договора — так, известно о 17 компаниях, которые не вернули часть денег. Из них больше всего госсредств получил фильм «Герой» с Димой Биланом. Компания «Медиа арт Студия» получила на производство этой картины 110 млн руб. невозвратных средств и 30 млн руб. возвратных, которые так и не выплатила Минкульту.