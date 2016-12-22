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Google разработал алгоритм для прогноза смерти госпитализированных
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Google разработал алгоритм для прогноза смерти госпитализированных
Технологии и медиа, 19 июн, 14:45
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Google разработал алгоритм для прогноза смерти госпитализированных
«Алгоритм-диагност» способен прогнозировать, как долго может продлиться госпитализация, насколько вероятно повторное попадание в больницу или смерть пациента. Разработка пока находится на ранней стадии, говорят в Google
Фото: Charles Platiau / Reuters

В Google разработали нейронную сеть на основе алгоритмов машинного обучения, которая способна оценить состояние здоровья пациента и прогнозировать дату его смерти. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на исследование компании.

Как сообщает агентство, алгоритм во время испытания спрогнозировал смерть женщины с поздней стадией рака груди. Алгоритм компании обработал более 175 тыс. параметров. Компьютер в больнице, где осматривали пациентку, оценил вероятность скорой смерти женщины в 9,3%, а новая технология Google — в 19,9%. Спустя несколько дней больная умерла.

В мае Google опубликовал отчет об этом случае, в котором отмечен медицинский потенциал нейронных сетей. В компании считают, что новая технология поможет медикам не только предсказывать смерть пациентов, но и шансы их повторного обращения в больницы и время пребывания в медучреждениях.

Программное обеспечение, используемое в сфере здравоохранения, в основном написано программистами, отмечает Bloomberg. Google, напротив, предлагает подход на основе машинного обучения.

В алгоритме Google применяется совокупность данных: этническая принадлежность пациента, пол, предыдущие диагнозы, результаты лабораторных исследований. В компании указали, что технология также может использовать заметки лечащих врачей и показания старых диаграмм (сохраненных в формате.pdf), что раньше было недоступно для искусственного интеллекта. Технология Google может особенно пригодиться в радиологии, кардиологии, офтальмологии и дерматологии, говорится в материале.

Как пишет Bloomberg, разработанный компанией алгоритм способен анализировать данные о пациенте гораздо быстрее, чем существующее программное обеспечение, и давать более точные прогнозы. Врачи уже много лет пытаются использовать данные о пациентах, хранящиеся в электронном виде, с большей эффективностью. Если врач получит дополнительную информацию в нужное время, это поможет сократить бумажную волокиту, увеличить время на уход за пациентами и, возможно, спасти жизни, отмечает агентство.

Со временем компания может продавать больницам либо лицензии на использование системы, либо новую облачную услугу. В компании сообщили, что говорить о конкретной бизнес-модели пока рано.

В начале июня Google ввела запрет на разработки ​в сфере искусственного интеллекта в военных целях. Гендиректор компании Сундар Пичаи отмечал, что современные системы ИИ применяются в медицинской сфере. При этом все разработки должны приносить пользу обществу и обеспечивать безопасность людей, подчеркнул он.

Автор: Григорий Дубов.
Теги: Google , искусственный интеллект , смерть , Прогноз
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