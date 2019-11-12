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«Авиапарк» ответил на критику перепланировки на Ходынском поле
Проект перепланировки дорожной сети на Ходынском поле у ТЦ «Авиапарк» вызвал критику жителей района. В администрации «Авиапарка» заявляют о готовности к «содержательному диалогу»
ТЦ «Авиапарк» (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

ТРЦ «Авиапарк» не является инициатором проекта планировки территории на Ходынском поле. Об этом говорится в комментарии пресс-службы оператора ТРЦ, поступившем в РБК.

«Авиапарк» не является инициатором данного проекта планировки. В нашем обращении к администрации города речь идет о включении в улично-дорожную сеть трех проездов вокруг ТВК — вдоль взлетно-посадочной полосы и между торговым центром и двумя ЖК «Лайнер» (восточный и западный комплексы)», — заявили в пресс-службе торгово-развлекательного центра.

Проект реконструкции территории был подготовлен (*pdf) в 2017 году Институтом Генплана Москвы. В документации указано, что она была выполнена по заказу акционерного общества «Торгово-выставочный комплекс «Авиапарк». Проект предполагает расширение дорожной сети, ведущей к ТЦ «Авиапарк». Общественные слушания по проекту запланированы на 13 ноября.

В документации проекта указывается, что он «обеспечит транспортное обслуживание общественных и жилых комплексов северной части Ходынского поля, пешеходные связи и подвоз общественным транспортом к станции «ЦСКА» Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена».

Проект строительства вызвал протесты инициативной группы жителей, которые начали сбор подписей против его реализации. «Проект полностью меняет все, затрагивает природные территории, объекты культурного наследия. Ликвидируются пешеходные переходы, меняется транспортная сеть», — заявил РБК активист группы «ЗаСокол» Дмитрий Баранков.

Муниципальный депутат Хорошевского района Людмила Мартыненко утверждает, что «территориальное расположение, предполагаемое этой магистралью, технически не позволяет его реализовать». «Состояние почв и те коммуникации, где планируется изменение, — там просто невозможно ничего строить из-за вибраций и нагрузки», — объяснила она свою позицию. Депутат Московской городской думы Дарья Беседина считает, что проект реконструкции, напротив, ухудшит транспортную доступность района.

«В этом проекте есть один позитивный момент, это мост, который соединит район Сокол с Щукино» — сказала она, заявив, что на первичные слушания проект вынесли без необходимых экспертиз и согласований.

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В «Авиапарке» сообщили, что видят «конструктивные комментарии горожан в социальных сетях» и готовы к диалогу. «Мы также готовы к содержательному диалогу с городскими депутатами и администрацией города. Вне зависимости от решения городских властей по данному проекту администрация «Авиапарка» планирует совершенствовать собственную территорию», — заявили в ТРЦ.

РБК направил запрос в пресс-службы мэра и правительства Москвы, префектуру САО и прокуратуру Москвы.

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ТРЦ «Авиапарк» работает на Ходынском поле, где планируется реализовать проект, с 2014 года. На момент открытия он был крупнейшим в Европе по общей площади. В 2018 году «Авиапарк», по данным самого ТРЦ, посетили порядка 22 млн человек.

Авторы: Екатерина Костина, Георгий Тадтаев
Теги: Мосгордума, ТЦ «Авиапарк», реконструция, застройка, Москва
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