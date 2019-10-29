Михельсон назвал сроки реконструкции бывшей ГЭС около «Красного Октября»

Предправления НОВАТЭКа, президент фонда V-A-C Леонид Михельсон сообщил, что планирует за год завершить реконструкцию исторического здания ГЭС-2 в центре Москвы. Его откроют в сентябре 2020 года, сказал Михельсон. В созданном пространстве откроется представительство культурного фонда V-A-C в Москве.

До открытия ГЭС-2 фонд V-A-C на шесть месяцев предоставит здание исландскому художнику Рагнару Кьяртанссону для реализации его проекта «Санта-Барбара», который предполагает серию связанных между собой выставок, кинопоказов, музыкальных и просветительских программ, а также съемки фильма.

Михельсон отметил, что занимается стройкой уже 42 года (газопроводов и газоперерабатывающих заводов), но ГЭС-2 «для него лично будет главной стройкой». Бизнесмен уточнил, что планирует создать эндаумент-фонд для поддержания деятельности нового культурного центра. Информацию об инвестициях в реконструкцию ГЭС-2 Михельсон не раскрыл, отметив, что «увеличил на два сумму, которая была изначально в голове».

Ранее Bloomberg писал, что реконструкция ГЭС-2 обойдется в $130 млн. Эту цифру называла глава фонда V-A-C Тереза Мавика. Михельсон отказался комментировать эту сумму.

Михельсон выкупил здание открытой в 1907 году ГЭС-2, расположенное на Болотной набережной в районе Якиманки два года назад у Мосэнерго за 1,7 млрд руб. В 2017 году стало известно о планах миллиардера по обустройству 21 га территории у Патриаршего моста. Архитектурную концепцию проекта разработала мастерская Renzo Piano Building Workshop, основанная итальянским архитектором Ренцо Пиано.