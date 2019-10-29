Михельсон назвал сроки реконструкции бывшей ГЭС около «Красного Октября»

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Pink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Индустрия 4.0
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 30 октября
USD ЦБ: 63,83 (-0,04) Quote, 13:27
Курс евро на 30 октября
EUR ЦБ: 70,78 (-0,06) Quote, 13:27
Медведев поручил ФСБ и МВД подумать над повышением доверия к ним бизнеса Политика, 17:41 Оцифрованный брендинг: как рассчитать эффективность упаковки Pro, 17:32 Трамп сообщил о ликвидации приемника главаря ИГ аль-Багдади Политика, 17:31 Кадыров передал королю Бахрейна приглашение Путина Общество, 17:28 Росгидромет зафиксировал превышение концентрации сероводорода в Москве Общество, 17:22 Кипр решил проверить получивших гражданство за инвестиции Политика, 17:18 Что делать с данными, чтобы выжать прибыль из аналитики Pro, 17:14 Здоровый эгоизм: как посвятить один день из семи только себе РБК и Renault, 17:02 Акции «Газпрома» подорожали после сообщений о заполнении «Силы Сибири» Бизнес, 17:00 Минфин опубликовал законопроект о новом виде накопительной пенсии Экономика, 16:59 Глава ФНС разъяснил для бизнеса порядок сбора налога на имущество Экономика, 16:57 Михельсон назвал сроки реконструкции бывшей ГЭС около «Красного Октября» Экономика, 16:57 Чистая прибыль «Сургутнефтегаза» упала в пять раз Бизнес, 16:48 При подготовке встречи военных России и Турции в Сирии прогремел взрыв Общество, 16:47
Экономика ,  
0 
Михельсон назвал сроки реконструкции бывшей ГЭС около «Красного Октября»

Предправления НОВАТЭКа, президент фонда V-A-C Леонид Михельсон сообщил, что планирует за год завершить реконструкцию исторического здания ГЭС-2 в центре Москвы. Его откроют в сентябре 2020 года, сказал Михельсон. В созданном пространстве откроется представительство культурного фонда V-A-C в Москве.

До открытия ГЭС-2 фонд V-A-C на шесть месяцев предоставит здание исландскому художнику Рагнару Кьяртанссону для реализации его проекта «Санта-Барбара», который предполагает серию связанных между собой выставок, кинопоказов, музыкальных и просветительских программ, а также съемки фильма.

Михельсон отметил, что занимается стройкой уже 42 года (газопроводов и газоперерабатывающих заводов), но ГЭС-2 «для него лично будет главной стройкой». Бизнесмен уточнил, что планирует создать эндаумент-фонд для поддержания деятельности нового культурного центра. Информацию об инвестициях в реконструкцию ГЭС-2 Михельсон не раскрыл, отметив, что «увеличил на два сумму, которая была изначально в голове».

Ранее Bloomberg писал, что реконструкция ГЭС-2 обойдется в $130 млн. Эту цифру называла глава фонда V-A-C Тереза Мавика. Михельсон отказался комментировать эту сумму.

Михельсон выкупил здание открытой в 1907 году ГЭС-2, расположенное на Болотной набережной в районе Якиманки два года назад у Мосэнерго за 1,7 млрд руб. В 2017 году стало известно о планах миллиардера по обустройству 21 га территории у Патриаршего моста. Архитектурную концепцию проекта разработала мастерская Renzo Piano Building Workshop, основанная итальянским архитектором Ренцо Пиано.

Фонд V-A-C («Виктория — искусство быть современным») назван в честь дочери бизнесмена. Михельсон основал его в 2009 году в Москве. Фонд занимается реализацией арт-проектов в Москве, Самаре, Венеции, Лондоне и других городах.

Теги: Леонид Михельсон, ГЭС
Материалы по теме
Структура Леонида Михельсона обустроит зону у Патриаршего моста в Москве
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter