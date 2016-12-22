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«Ведомости» рассказали о крупнейшей сделке на рынке торговой недвижимости
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«Ведомости» рассказали о крупнейшей сделке на рынке торговой недвижимости
Бизнес, 08:41
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«Ведомости» рассказали о крупнейшей сделке на рынке торговой недвижимости

Киргизский фонд KLS Eurasia Venture Fund приобрел у компании «Хорус» акционера группы ПИК Сергея Гордеева московский торгово-развлекательный комплекс «Ривьера». Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники, представитель Гордеева и новый гендиректор «Ривьеры» подтвердили закрытие сделки.

Сумма сделки не раскрывается, эксперты оценивают ее в 15–20 млрд руб. Она может стать крупнейшей на российском рынке торговой недвижимости в 2018 году, отмечает газета.

Фонд KLS Eurasia Ventrue Fund входит в группу KLS Securities, он проводит прямые инвестиции в странах бывшего Советского Союза в сфере промышленности и горного дела, а также занимается развитием коммерческой недвижимости и инфраструктуры.

Группа имеет подразделения в Гонконге, на Кипре и управляет частными инвестфондами на Каймановых островах. Бенефициаром KLS Securities является предприниматель Владимир Кирюша.

Теги: ТРЦ , Москва , ГК ПИК , Киргизия , инвестфонд
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