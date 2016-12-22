В Рособрнадзоре рассказали о задачах проверки компетенции учителей

К участию в исследовании компетенций учителей Рособрнадзор пригласил всех желающих педагогов, их результаты будут деперсонифицированы и не отразятся на профессиональной репутации. Об этом рассказал РБК замруководителя службы Анзор Музаев.

«Ключевая задача исследования заключается в том, чтобы разработать и апробировать инструментарий для оценки предметных и методических компетенций учителей по ряду предметных областей», — сказал Музаев. Он добавил, что к участию приглашены все желающие педагоги, к настоящему моменту это 20 тыс. учителей из 68 регионов России.

«Важно отметить, что результаты выполнения диагностических работ будут деперсонифицированы и никак не отразятся на профессиональной репутации педагогов», — отметил Музаев. По его словам, после проведения исследования планируется широкое общественное обсуждение результатов с привлечением профессиональных ассоциаций учителей, профсоюзов и других общественных организаций. «Без учета мнения профессионального сообщества ни одно решение принято не будет», — подчеркнул он.

Накануне Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) анонсировала всероссийское исследование компетенции учителей. Педагоги на специальных площадках будут выполнять задания по предметам, преподаваемым в школах, и параллельно отвечать на вопросы анкеты для выявления психолого-педагогических аспектов деятельности. В октябре 2018 года проверят преподавателей русского языка и литературы, математики, информатики, истории, обществознания. В 2019 году проверку планируется провести среди учителей географии, физики, химии, биологии, иностранных языков, физкультуры, ОБЖ.