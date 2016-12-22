Россияне сочли профессии врача и учителя престижнее юриста

Более четверти россиян (26%) назвали профессию врача наиболее престижной на сегодняшний день, еще 16% отметили профессию учителя, третье место заняли юристы (14%). Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМа, поступившие в РБК.

Также престижной россияне считают деятельность в ИТ-сфере (12%) и в области рабочих профессий (11%). Каждый десятый опрошенный счел престижной профессию военного, еще 9% — экономистов, а 8% респондентов считают престижной профессию инженера.

При этом юрист, по мнению россиян, — наиболее доходная профессия. Также высокооплачиваемыми опрошенные посчитали работу политика (13%), врача и нефтяника (по 12%), предпринимателя (11%), банкира (10%) и госслужащего (9%). Еще по 8% опрошенных сочли доходной работу руководителей и программистов, 7% — военнослужащих, 6% — экономистов, менеджеров и рабочих.

Более четверти россиян (26%) мотивировали выбор своей профессии собственными увлечениями и интересами, еще 23% заявили, что «так сложились обстоятельства». Еще 16% опрошенных отметили, что руководствовались престижем профессии и возможностью карьерного роста. Кроме того, 12% россиян назвали главным критерием для выбора профессии оплату труда, а 10% отметили, что следовали семейным традициям. Столько же респондентов подчеркнули, что выбрали профессию, исходя из востребованности на рынке труда.

Телефонный опрос ВЦИОМа проводился 22 октября среди 1600 респондентов старше 18 лет.