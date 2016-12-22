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СМИ узнали о предсказанном производителями дефиците медицинских изделий
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СМИ узнали о предсказанном производителями дефиците медицинских изделий
Общество, 09:12
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СМИ узнали о предсказанном производителями дефиците медицинских изделий
Участники рынка медизделий предупредили, что обязательная перерегистрация медизделий, которая должна завершиться до 31 декабря 2021 года, может растянуться на 20 лет, узнал «Коммерсантъ». Последствиями станет дефицит и рост цен
Фото: Артур Новосильцев / ТАСС

На российском рынке может возникнуть дефицит медицинских изделий — томографов, рентгеновских аппаратов, материалов для имплантации, расходников и других товаров. Об этом в письме вице-премьеру Татьяне Голиковой предупредили союз производителей медицинских изделий «Медицинские ресурсы», ряд отраслевых объединений и специалистов, пишет газета «Коммерсантъ».

В письме говорится, что медицинские изделия, представленные на национальных рынках, должны до 31 декабря 2021 года пройти перерегистрацию в связи созданием единого рынка медизделий в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС, в него входят Россия, Казахстан, Белоруссия, Армения и Киргизия).

Росздравнадзор в предыдущие четыре года регистрировал в среднем около 1,5 тыс. наименований в год. При этом всего на рынке в России действительны около 37 тыс. регистрационных удостоверений. В некоторых из них указаны несколько наименований медизделий.

Авторы письма предупредили, что при сохранении сегодняшних темпов работы на перерегистрацию тех изделий и материалов, которые уже есть на рынке, потребуется около 20 лет.​

Еще один вызывающий опасение фактор — возможный рост цен из-за увеличения затрат на перерегистрацию. Участники рынка предложили отказаться от перерегистрации и заменить ее признанием уже существующих удостоверений на уровне рынка ЕАЭС.

Аналогичные письма, отмечает газета, в начале года были направлены в Минздрав, Росздравнадзор и Минэкономики. В разработанном Минздравом проекте поправок в решение Евразийской экономической комиссии эти предложения участников рынка отражения не нашли, уточняет издание. При этом Минэкономразвития выступило с отрицательным заключением на эти поправки.

Российские власти с февраля 2015 года ввели ограничения на госзакупку 58 наименований импортных медицинских изделий. При условии, что на аукцион подано хотя бы две заявки от российских, армянских, казахстанских или белорусских компаний, то продукция других стран к участию в торгах не допускается. В декабре 2016 года правительство расширило этот список в два раза — до 120 наименований. Ограничения касаются только госзакупок и не распространяются на импортные изделия, продающиеся на коммерческом рынке.

В октябре 2018 года вице-премьер Татьяна Голикова отказалась согласовать предложение Минпромторга расширить список зарубежных медицинских изделий, подпадающих под ограничения при госзакупках. Она поручила к 29 января 2019 года дополнительно проработать целесообразность этого ограничения.

Автор: Владислав Гордеев.
Теги: медицинские изделия , Росздравнадзор , Минздрав
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