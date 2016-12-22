Голикова отказалась расширить запрет на госзакупки импортных медизделий

Вице-премьер Татьяна Голикова наложила вето на расширение списка импортных медицинских изделий, которые нельзя закупать госучреждениям. Ранее Минздрав согласовал изменение этого перечня, несмотря на критику известных врачей

Татьяна Голикова (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Вето на вето

Вице-премьер Татьяна Голикова не согласовала Министерству промышленности и торговли расширение списка зарубежных медицинских изделий, подпадающих под ограничения при госзакупках. Копия поручения Голиковой от 24 октября есть у РБК. Оно дано Министерству здравоохранения, Министерству промышленности, Министерству финансов, Министерству экономического развития, Федеральной антимонопольной службе и Росздравнадзору.

Голикова поручила к 29 января 2019 года дополнительно проработать целесообразность включения в этот перечень композитных пломбировочных материалов, пробирок для анализов, ​тест-полосок для глюкометров, клейких перевязочных материалов, перевязочных материалов, пропитанных лекарственными средствами, эндопротезов суставов, интраокулярных линз (искусственных хрусталиков), остеопластических хирургических материалов, аппаратов ультразвукового сканирования, аппаратов для контактной лучевой терапии и т.д. Предложение включить их в список министерство разместило на федеральном портале проектов нормативных правовых актов в декабре 2017 года.

С февраля 2015 года в России действует список из 58 импортных медицинских изделий, на которые распространяются ограничения: если на аукцион подано хотя бы две заявки от российских, армянских, казахских или белорусских компаний, то продукция других стран к участию в торгах не допускается. В декабре 2016 года правительство расширило этот список в два раза — до 120 наименований. Ограничения не распространяются на импортные изделия, продающиеся на коммерческом рынке.

Этот перечень необходим Минпромторгу для поддержки отечественных производителей и для привлечения инвестиций в отрасль, отмечает генеральный директор MDpro Алексей Ванин. Он уверен, что с того момента, как Минпромторг создал этот перечень в 2015 году, в сферу пришли инвестиции — так, группа «Гекса» инвестировала в производство материала для одноразового хирургического белья, объявлено о локализации аппаратов УЗИ (партнерство НПО «Сканер» с Samsung Medison), Alcon объявила о партнерстве с российской компанией «НанОптика».

По мнению Ванина, против расширения перечня выступает «лобби иностранных производителей». «Принято говорить, что российские медизделия более низкого качества, чем их зарубежные аналоги, но механизм постановления такой, что преференцию получают российские изделия, отвечающие требованиям, сформулированным госзаказчиком, а значит, соответствующие необходимым стандартам», — считает он.

Ограничение участия в госзакупках иностранных производителей медизделий препятствует здоровой конкуренции на рынке, говорит директор по маркетингу компании «Хартманн» (производит перевязочные материалы и материалы для операционной) Полина Балан. «К сожалению, производимые в России медицинские изделия не всегда обладают высоким качеством, обеспечивающим профилактику инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи», — заявила она.

Переписка в правительстве

Предложения по дальнейшему расширению списка зарубежных медицинских изделий, подпадающих под ограничения на госзакупках, Минпромторг внес в правительство 13 июля, следует из письма руководителя секретариата Голиковой Ольги Кривонос от 15 августа. В этом же документе Кривонос сообщает вице-премьеру, что в материалах к проекту Минпромторга нет сведений о возможности использования российских тест-полосок для глюкометров с ранее закупленными иностранными приборами, непонятно, при любых ли формах заболеваний подойдут российские эндопротезы суставов, такая же ситуация с зубными пломбами.

«В целях избежания рисков предлагаю поручить Минздраву и Росздравнадзору дополнительно проработать указанный перечень и согласовать его с главными внештатными специалистами Минздрава (врачами, которых министерство назначило главными экспертами по определенным направлениям. — РБК)», — резюмировала Кривонос. 20 августа Голикова дала соответствующее поручение. Копии документов есть у РБК.

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

​О полученной от Минздрава оценке расширения списка 28 сентября Голиковой доложил директор департамента социального развития правительства Сергей Вельмяйкин (его письмо есть у РБК). Он сообщил, что, по мнению первого заместителя гендиректора «Национальный медицинский исследовательский центр радиологии» Андрея Костина, аппараты ультразвукового сканирования отечественного производства «уступают зарубежным аналогам и требуют более широкого проведения клинических испытаний». Кроме того, нет пробирок для взятия венозной крови для некоторых типов исследований, а комплекс для гамма-терапии злокачественных опухолей производства ОАО «Научно исследовательский институт технической физики и автоматизации» «является неконкурентоспособным из-за отсутствия современной трехмерной системы дозиметрического планирования», указал врач.

Также против расширения списка выступили директор Института гематологии, иммунологии и клеточных технологий​ Алексей Масчан и главный внештатный онколог-гематолог Минздрава, глава Медицинского центра им. Дмитрия Рогачева, президент Национального общества детских гематологов и онкологов Александр Румянцев. По мнению Масчана, предлагаемые ограничения приведут к резкому ухудшению качества оказываемой медицинской помощи, поскольку исключают участие в конкурсах продукции мировых брендов высокого качества, а опыт применения ограничительного списка 2015 года уже позволил врачам убедиться, что некоторые отечественные аналоги уступают импортным медизделиям.

Против выступила и главный внештатный специалист — пластический хирург Минздрава, жена министра промышленности и торговли Дениса Мантурова Наталья Мантурова. Она заявила, что расширение списка может ограничить выбор перевязочных материалов и возможности пациента принимать решения относительно используемых изделий.

По мнению девяти специалистов Минздрава, среди которых главный офтальмолог, специалисты по клинической лабораторной диагностике и патологической анатомии, терапевт, гематолог, остеопат и уролог, «указанный перечень не ограничивает оказание медицинской помощи в соответствии с порядками и стандартами оказания медицинской помощи по данным профилям». Росздравнадзор также сообщил, что все виды медизделий, предложенные Минпромторгом, отвечают условиям для попадания в ограничительный список.

«Минздрав с учетом указанной информации полагает, что принятие проекта постановления не повлияет на качество оказания медицинской помощи по соответствующим профилям», — резюмировал Вельмяйкин. Несмотря на это заключение Голикова поручила дополнительно проработать вопрос целесообразности расширения списка.

Минздрав уже ведет работу по новому поручению Голиковой, сообщили РБК в пресс-службе министерства. «В соответствии со сроком, установленным поручением, позиция Минздрава по указанному вопросу будет представлена в правительство», — уточнили в ведомстве. В Минпромторге РБК сообщили о том, что ведомство дорабатывает перечень в рамках поручения.

Минпромторг несколько раз предлагал различные вари​анты расширения списка. В апреле 2017 года ведомство разместило на сайте раскрытия правовой информации уведомление о намерении запретить ​госучреждениям закупать импортные коронарные стенты (импланты для расширения сосудов). А в сентябре 2018 года предложило ограничить закупки аппаратов искусственной вентиляции легких, тонометров измерения внутриглазного давления, оториноскопов и функциональных медицинских кроватей. РБК направил запросы в аппарат Голиковой. В Минпромторге не ответили по существу на вопрос о том, в каком состоянии сейчас эти два документа.