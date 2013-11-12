Экономическая амнистия: кто вернулся к нормальной жизни

Газета "РБК daily" выяснила, за что сидели бизнесмены, которые вышли на свободу по экономической амнистии. По оценкам издания, из 100 тыс. уголовно преследуемых предпринимателей под амнистию пока попали около 1 тыс. 300 человек, из них чуть более сотни находились в СИЗО и колониях.

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Цель амнистии - освободить от наказания предпринимателей, впервые привлеченных к уголовной ответственности. Обязательным условием применения амнистии является возмещение ущерба - это касается не только осужденных, но и подследственных.

Под амнистию попал бизнесмен Олег Данилов, который без лицензии добывал питьевую воду. Директор небольшой нефтяной компании не получил лицензию Ростехнадзора на эксплуатацию пожароопасных объектов. В последнем случае не было даже какого-либо ущерба, поскольку проект находился на стадии инвестиции.

Досрочно освобожден и нижегородский строитель Александр Бекусов, которого лишили компании, а его участки с построенными домами попытались продать без него. Бизнесмен считает, что во всем виноваты рейдеры, сейчас он пытается реанимировать свою фирму.

Похожая история произошла у астраханского строителя Павла Арсланова. "Пребывание за решеткой оставило впечатление, что органы не умеют работать - много невинно осужденных. Предпринимателям нужно объединяться в общественные организации. Мы слишком много работаем и даже не замечаем, как на нас заводят дела. Мы для них (криминала и нечистоплотных силовиков. - Примеч. "РБК daily") - жирненькая, пушистенькая добыча ", - заявил он.

Газета отмечает, что президент РФ Владимир Путин использовал лишь 27 из предложенных 50 статей УК. Тормозит амнистию норма о возмещении имущественного ущерба.

Когда летом планировалась амнистия, речь шла о возможном прекращении преследования 10-15 тыс. предпринимателей, отмечает депутат-единоросс Евгений Федоров. То, что результаты оказались в 10 раз меньшими, свидетельствует о необходимости серьезной "перезагрузки" отношений бизнеса и правоохранительных органов, уверен он.

По словам лидера "Бизнес-cолидарности" Яны Яковлевой, под амнистию подпадают лишь недавно введенные "предпринимательские" п.1 и п.4 ст.159. Многие осужденные бизнесмены пытаются переквалифицировать свои приговоры, но, по мнению Я.Яковлевой, суды имеют общую установку срывать этот процесс.

Член Совета при президенте РФ по правам человека Кирилл Кабанов рассказал "РБК daily", что в проекте амнистии, подготовленном к 20-летию Конституции, фигурирует ст.159 - как раз для освобождения бизнесменов. В свою очередь депутат-справедливоросс Александр Агеев подчеркнул: так как в этом году вышли немногие предприниматели, в 2014г. в его партии готовятся предложить проект еще одной амнистии.

Председатель комитета Думы по гражданскому законодательству Павел Крашенинников не думает, что бизнесмены выиграют от амнистии, приуроченной к 20-летию Конституции. По его словам, сама логика амнистий предполагает их проведение для конкретных категорий граждан не чаще одного раза в 15 лет. "Если есть такая нужда - и я за то - лучше вообще эти статьи из Уголовного кодекса убрать", - заявил он.