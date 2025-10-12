 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Глава Крымского района Кубани пытался сбежать от силовиков с 12 кг золота

Главу района задержали за злоупотребление полномочиями — махинациями с недвижимостью. Он пытался скрыться из Крымска, взяв с собой около 100 млн руб. и слитки золота
Сергей Лесь
Сергей Лесь (Фото: Администрация муниципального образования Крымский район)

Глава Крымского района Краснодарского края Сергей Лесь, арестованный по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями, пытался сбежать от силовиков, прихватив с собой крупную сумму денег и слитки золота, сообщили источники «Коммерсанта» и Cub Mash.

Как пишет газета, Лесь пытался уехать из Крымска на микроавтобусе, с собой он взял около 100 млн руб. и 10–12 кг золота в слитках. Такие же данные приводит и телеграм-канал.

Леся арестовали 12 октября до 29 ноября. Его подозревают в преступлении по ч. 3 ст. 285 УК, по которой грозит до десяти лет лишения свободы. Кроме того, в его деле названа ч. 3 ст. 33, то есть Лесь считается организатором преступления.

В Краснодарском крае по подозрению в хищении задержали главу района
Общество
Сергей Лесь

По версии следствия, в период с января по март 2024 года, будучи главой Крымского района, Лесь отдавал распоряжения подчиненному заключать договоры купли-продажи земельных участков с указанным им лицом на льготных условиях, без проведения торгов и по цене значительно ниже рыночной. Например, указывает «Ъ», участок под застройку в станице Варениковской площадью 0,26 га был продан за 5 тыс. руб. при рыночной стоимости около 6 млн руб.

В конце сентября прокуратура Краснодарского края подала иск к Лесю «об обращении взыскания на имущество, приобретенное на неподтвержденные доходы и вследствие нарушения антикоррупционных стандартов». «Ъ» уточняет, что иск подан в отношении 130 объектов недвижимости, из которых 21 (участки и здания) принадлежит Лесю и его семье.

Читайте РБК в Telegram.

«Там цена жизни — ноль» — Саралиев об обмене пленными

Дуров заявил об истекающем времени на «спасение свободного интернета»

Европарламент принял решение насчет вотумов недоверия Урсуле фон дер Ляйен

Путин поспорил с Пашиняном об объеме товарооборота. Видео

Путин рассказал о новом оружии, которое проходит испытания

Власти Испании отреагировали на слова Трампа, который предложил «выкинуть» страну из НАТО

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Краснодарский край слитки Золото злоупотребление полномочиями
Материалы по теме
Экс-главу архангельского минздрава арестовали за злоупотребление властью
Общество
В Дагестане задержали подрядчиков за мошенничество на ₽40 млн при ремонте
Бизнес
Полиция задержала мошенников, обманувших контрактников на 80 млн руб.
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 11 октября
EUR ЦБ: 94,05 (-0,65) Инвестиции, 08:47 Курс доллара на 11 октября
USD ЦБ: 81,19 (-0,22) Инвестиции, 08:47
Bild рассказал о немецких компаниях, продолжающих зарабатывать в России Экономика, 20:43
Абстракционизм: как искусство «отщепенцев» изменило понимание красоты РБК и ГАЛС, 20:36
Израиль и ХАМАС решили проигнорировать мирный саммит в Египте Политика, 20:36
Сборная Турции пожаловалась на самовольно покинувшего сборы вратаря Спорт, 20:35
Глава Крымского района Кубани пытался сбежать от силовиков с 12 кг золота Общество, 20:28
Экономика сопротивления: потенциал Ирана для российского бизнеса РБК и РЭЦ, 20:18
Тренер Большунова назвал пустыми слова Клебо о соперничестве с россиянами Спорт, 20:04
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Офисы будущего: тренды коммерческой недвижимости в 2025 году РБК и ГАЛС, 19:55
Фильму Любови Аркус «Родители тут рядом» отказали в прокате Общество, 19:54
В базу украинского «Миротворца» внесли потомков Льва Толстого Политика, 19:47
ЦСКА дважды вел в счете, но проиграл «Ак Барсу» Спорт, 19:30
На своем берегу: какой будет новая очередь City Bay РБК и City Bay, 19:23
ЦБ отменил голосование по дизайну банкноты 500 руб. из-за накруток Финансы, 19:16
Трамп потребовал расследовать дело о попытке «украинского» импичмента Политика, 19:02