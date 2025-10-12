Глава Крымского района Кубани пытался сбежать от силовиков с 12 кг золота

Главу района задержали за злоупотребление полномочиями — махинациями с недвижимостью. Он пытался скрыться из Крымска, взяв с собой около 100 млн руб. и слитки золота

Сергей Лесь (Фото: Администрация муниципального образования Крымский район)

Глава Крымского района Краснодарского края Сергей Лесь, арестованный по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями, пытался сбежать от силовиков, прихватив с собой крупную сумму денег и слитки золота, сообщили источники «Коммерсанта» и Cub Mash.

Как пишет газета, Лесь пытался уехать из Крымска на микроавтобусе, с собой он взял около 100 млн руб. и 10–12 кг золота в слитках. Такие же данные приводит и телеграм-канал.

Леся арестовали 12 октября до 29 ноября. Его подозревают в преступлении по ч. 3 ст. 285 УК, по которой грозит до десяти лет лишения свободы. Кроме того, в его деле названа ч. 3 ст. 33, то есть Лесь считается организатором преступления.

По версии следствия, в период с января по март 2024 года, будучи главой Крымского района, Лесь отдавал распоряжения подчиненному заключать договоры купли-продажи земельных участков с указанным им лицом на льготных условиях, без проведения торгов и по цене значительно ниже рыночной. Например, указывает «Ъ», участок под застройку в станице Варениковской площадью 0,26 га был продан за 5 тыс. руб. при рыночной стоимости около 6 млн руб.

В конце сентября прокуратура Краснодарского края подала иск к Лесю «об обращении взыскания на имущество, приобретенное на неподтвержденные доходы и вследствие нарушения антикоррупционных стандартов». «Ъ» уточняет, что иск подан в отношении 130 объектов недвижимости, из которых 21 (участки и здания) принадлежит Лесю и его семье.