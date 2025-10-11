В Краснодарском крае по подозрению в хищении задержали главу района
Главу Крымского района Краснодарского края Сергея Леся задержали по подозрению в хищении государственных участков, сообщают «РИА Новости» и ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Как следует из картотеки суда, 26 сентября региональная прокуратура подала иск к Лесю. «РБК Краснодар» в прокуратуре уточнили, что иск связан с «обращением взыскания на имущество, приобретенного на неподтвержденные доходы и вследствие нарушения антикоррупционных стандартов». Тогда же у Леся прошли обыски. Помимо Леся, ответчиками по иску выступают еще 11 человек.
30 сентября также возбудили уголовное дело в отношении начальницы управления имущественными отношениями Крымского района Елены Самыгиной. Как сообщал ТАСС, основанием для возбуждения уголовного дела стала продажа земельного участка без проведения торгов по заниженной стоимости около 6 тыс. руб.
В сентябре прокуратура Краснодарского края в результате проверки выявила факт хищения более 7 га земель в Анапе. По результатам проверки было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).
