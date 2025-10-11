 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

В Краснодарском крае по подозрению в хищении задержали главу района

Главу Крымского района Кубани Леся задержали по подозрению в хищениях
Сергей Лесь
Сергей Лесь (Фото: Администрация муниципального образования Крымский район)

Главу Крымского района Краснодарского края Сергея Леся задержали по подозрению в хищении государственных участков, сообщают «РИА Новости» и ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Как следует из картотеки суда, 26 сентября региональная прокуратура подала иск к Лесю. «РБК Краснодар» в прокуратуре уточнили, что иск связан с «обращением взыскания на имущество, приобретенного на неподтвержденные доходы и вследствие нарушения антикоррупционных стандартов». Тогда же у Леся прошли обыски. Помимо Леся, ответчиками по иску выступают еще 11 человек.

Главу района в Ленобласти задержали по делу о взятке в 1 млн руб.
Общество

30 сентября также возбудили уголовное дело в отношении начальницы управления имущественными отношениями Крымского района Елены Самыгиной. Как сообщал ТАСС, основанием для возбуждения уголовного дела стала продажа земельного участка без проведения торгов по заниженной стоимости около 6 тыс. руб.

В сентябре прокуратура Краснодарского края в результате проверки выявила факт хищения более 7 га земель в Анапе. По результатам проверки было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

Читайте РБК в Telegram.

«Там цена жизни — ноль» — Саралиев об обмене пленными

Дуров заявил об истекающем времени на «спасение свободного интернета»

Европарламент принял решение насчет вотумов недоверия Урсуле фон дер Ляйен

Путин поспорил с Пашиняном об объеме товарооборота. Видео

Путин рассказал о новом оружии, которое проходит испытания

Власти Испании отреагировали на слова Трампа, который предложил «выкинуть» страну из НАТО

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Евгений Вахляев
Краснодарский край задержание хищение
Материалы по теме
В Петербурге задержали главу Центра управления регионом
Политика
В Ростовской области силовики задержали главу Миллеровского района
Политика
В Кузбассе задержали главу района за злоупотребление полномочиями
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 9 октября
EUR ЦБ: 94,94 (-0,74) Инвестиции, 09 окт, 17:05 Курс доллара на 9 октября
USD ЦБ: 81,55 (-0,39) Инвестиции, 09 окт, 17:05
Вучич раскрыл главную причину, почему Сербия не близка к членству в ЕС Политика, 20:11
Холанд дважды не забил пенальти в матче отбора на ЧМ-2026 с Израилем Спорт, 20:10
Губернатора Самарской области посвятили в казаки Политика, 20:00
Умер актер Денис Семенов Общество, 19:55
Офисы будущего: тренды коммерческой недвижимости в 2025 году РБК и ГАЛС, 19:55
Гладков предупредил о веерных отключениях электричества после обстрела Политика, 19:52
Российский игрок НХЛ сломал руку Спорт, 19:43
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
Над Белгородом сбили украинские ракеты Политика, 19:40
На своем берегу: какой будет новая очередь City Bay РБК и City Bay, 19:23
В Германии произошла стрельба на рыночной площади в городе Гиссен Общество, 19:22
ЕС обвинил Таджикистан в неисполнении ордера МУС на арест Путина Политика, 19:20
В Сербии заявили, что у Вучича нет «волшебной палочки» против санкций США Политика, 19:12
Избыток чувств (и веса): что на самом деле нужно домашнему животному РБК х Четыре Лапы, 19:00
Прощальный матч Глушакова завершился победой легенд «Локомотива» Спорт, 18:59