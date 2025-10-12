 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Умер разработчик ядерных боеприпасов Юрий Бармаков

Бармаков на протяжении более 20 лет возглавлял ВНИИА, который занимается созданием ядерных боеприпасов. Он был разработчиком, в частности, ядерного боеприпаса для стратегической крылатой ракеты воздушного базирования
Юрий Бармаков
Юрий Бармаков (Фото: ВНИИА им. Духова)

На 94-м году жизни скончался выдающийся разработчик ядерных боеприпасов, первый заместитель научного руководителя Всероссийского научно-исследовательского института автоматики имени Духова (ВНИИА, входит в «Росатом»), Герой Труда России Юрий Бармаков, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на ВНИИА.

«Всероссийский НИИ автоматики имени Н. Л. Духова понес невосполнимую утрату <...> скончался первый заместитель научного руководителя института, Герой Труда России, заслуженный деятель науки России, лауреат Ленинской премии и Государственной премии СССР Юрий Николаевич Бармаков», — говорится в сообщении.

РБК обратился за комментарием в институт «Росатома» ВНИИА.

Путин «по-честному» ответил на вопрос о гонке ядерных вооружений
Политика
Владимир Путин

Юрий Бармаков родился 7 января 1932 года в Москве. В 1955 году окончил по специальности «физическое приборостроение» Московский инженерно-физический институт, который в настоящее время называется Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ».

В апреле того же года по распределению прибыл на Опытный завод Nº 25 московского филиала Nº1 Конструкторского бюро Nº11 Министерства среднего машиностроения СССР. В 1992 году филиал был преобразован в ВНИИА имени Духова.

ВНИИА входит в состав ядерно-оружейного комплекса «Росатом». Главным направлением деятельности учреждения является создание ядерных боеприпасов, систем специальной автоматики подрыва ядерных зарядов, контрольно-стендовой и измерительной аппаратуры и т. п.

Бармаков работал на предприятии инженером. Позднее он поднялся до старшего инженера, а затем до старшего научного сотрудника. С 1962 по 1972 год служил в должности начальника научно-исследовательской лаборатории, с 1972 года — заместителем, а с 1987-го — первым заместителем главного конструктора.

В 1987 году его назначили директором института, который он в дальнейшем возглавлял до 2008 года. Впервые в отрасли Бармаков организовал в рамках института серийное производство штатных систем электрического и нейтронного инициирования ядерных зарядов.

Бармаков был заслуженным деятелем науки России (2002), лауреатом Ленинской премии 1983 года за разработку ядерного боеприпаса для стратегической крылатой ракеты воздушного базирования, а также премии СССР 1968 года за разработку и внедрение первой автоматизированной системы контроля ядерных боеприпасов.

Он был награжден, в частности, орденами «За заслуги перед Отечеством» 4-й степени (2007), Александра Невского (2015), Почета (1996) и советским орденом Трудового Красного Знамени (1978).

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Полина Харчевникова Полина Харчевникова
ядерное оружие разработчик смерть Росатом
Материалы по теме
«Росатом» спроектирует плавучую фабрику для добычи цинка на Новой Земле
Бизнес
Путин «по-честному» ответил на вопрос о гонке ядерных вооружений
Политика
Эксперт заявил об утрате в ООН части архива по ядерному диалогу с СССР
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 11 октября
EUR ЦБ: 94,05 (-0,65) Инвестиции, 08:47 Курс доллара на 11 октября
USD ЦБ: 81,19 (-0,22) Инвестиции, 08:47
Гуфа оштрафовали за отказ пройти проверку на наркотики перед концертом Общество, 16:03
Израиль пожаловался в CAS на недопуск своих гимнастов на ЧМ в Индонезии Спорт, 15:47
Что отличает бизнес-центры класса Prime РБК и ГАЛС, 15:47
FP рассказал, что Китай строит «мегаплотину» в Тибете Общество, 15:36
Суд арестовал бывшего топ-менеджера FESCO и «Трансконтейнера» Исурина Бизнес, 15:34
В Египте начали переселять российских туристов из-за саммита по Газе Общество, 15:24
3 стратегии от Мосбиржи для начинающих инвесторов #всенабиржу!, 15:18
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Умер разработчик ядерных боеприпасов Юрий Бармаков Общество, 15:05
Лукашенко посоветовал Зеленскому договориться Политика, 15:01
Гладков рассказал, что его жена отказалась покидать Белгород Политика, 14:56
На Солнце заметили протуберанец «неадекватного размера» Общество, 14:51
«Мастерс» в Шанхае выиграл теннисист с самым низким рейтингом в истории Спорт, 14:40
Технологии в деле: как цифровые решения усиливают крупный бизнес РБК х МТС Бизнес, 14:39
Путин ввел мораторий на обнуление топливного демпфера Бизнес, 14:34