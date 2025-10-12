Умер разработчик ядерных боеприпасов Юрий Бармаков

Бармаков на протяжении более 20 лет возглавлял ВНИИА, который занимается созданием ядерных боеприпасов. Он был разработчиком, в частности, ядерного боеприпаса для стратегической крылатой ракеты воздушного базирования

Юрий Бармаков (Фото: ВНИИА им. Духова)

На 94-м году жизни скончался выдающийся разработчик ядерных боеприпасов, первый заместитель научного руководителя Всероссийского научно-исследовательского института автоматики имени Духова (ВНИИА, входит в «Росатом»), Герой Труда России Юрий Бармаков, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на ВНИИА.

«Всероссийский НИИ автоматики имени Н. Л. Духова понес невосполнимую утрату <...> скончался первый заместитель научного руководителя института, Герой Труда России, заслуженный деятель науки России, лауреат Ленинской премии и Государственной премии СССР Юрий Николаевич Бармаков», — говорится в сообщении.

РБК обратился за комментарием в институт «Росатома» ВНИИА.

Юрий Бармаков родился 7 января 1932 года в Москве. В 1955 году окончил по специальности «физическое приборостроение» Московский инженерно-физический институт, который в настоящее время называется Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ».

В апреле того же года по распределению прибыл на Опытный завод Nº 25 московского филиала Nº1 Конструкторского бюро Nº11 Министерства среднего машиностроения СССР. В 1992 году филиал был преобразован в ВНИИА имени Духова.

ВНИИА входит в состав ядерно-оружейного комплекса «Росатом». Главным направлением деятельности учреждения является создание ядерных боеприпасов, систем специальной автоматики подрыва ядерных зарядов, контрольно-стендовой и измерительной аппаратуры и т. п.

Бармаков работал на предприятии инженером. Позднее он поднялся до старшего инженера, а затем до старшего научного сотрудника. С 1962 по 1972 год служил в должности начальника научно-исследовательской лаборатории, с 1972 года — заместителем, а с 1987-го — первым заместителем главного конструктора.

В 1987 году его назначили директором института, который он в дальнейшем возглавлял до 2008 года. Впервые в отрасли Бармаков организовал в рамках института серийное производство штатных систем электрического и нейтронного инициирования ядерных зарядов.

Бармаков был заслуженным деятелем науки России (2002), лауреатом Ленинской премии 1983 года за разработку ядерного боеприпаса для стратегической крылатой ракеты воздушного базирования, а также премии СССР 1968 года за разработку и внедрение первой автоматизированной системы контроля ядерных боеприпасов.

Он был награжден, в частности, орденами «За заслуги перед Отечеством» 4-й степени (2007), Александра Невского (2015), Почета (1996) и советским орденом Трудового Красного Знамени (1978).