Путин исключил Шойгу и Винер из президентского совета по развитию спорта

Президент Владимир Путин исключил из состава совета при главе государства по развитию физической культуры и спорта секретаря Совета безопасности Сергея Шойгу и тренера по художественной гимнастике Ирину Винер-Усманову, следует из президентского указа.

Также из совета исключены ростовский губернатор Василий Голубев, глава Приморского края Олег Кожемяко и министр энергетики Сергей Цивилев (бывший руководитель Кемеровской области).

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