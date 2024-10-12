Трамп заявил о венесуэльских бандах, которые охотятся на американцев
Члены преступных банд из числа венесуэльских мигрантов «охотятся» на американцев, мигранту за убийство гражданина США или полицейского должна грозить смертная казнь, заявил кандидат в президенты Соединенных Штатов Дональд Трамп, передает The Wall Street Journal (WSJ).
Заявление он сделал на митинге в городе Аврора в штате Колорадо (на западе центральной части страны), где летом на видео были сняты мужчины-венесуэльцы с длинноствольным оружием, врывающиеся в жилой дом. Перед этим они застрелили другого венесуэльца. Из-за этих кадров появились слухи, что банда взяла под контроль само здание и весь город, отмечает WSJ. Этим примером Трамп подкреплял свои утверждения о волне «преступности мигрантов» в США. По его словам, в Авроре члены крупной венесуэльской банды Трен де Арагуа захватили несколько жилых комплексов.
«Реальность такова, что опасения по поводу деятельности венесуэльских банд в нашем городе — и в нашем штате — были сильно преувеличены и несправедливо нанесли ущерб репутации города и чувству безопасности», — сказал мэр Авроры Майк Коффман.
Тем не менее, на митинге Трамп объявил, что у него есть план «Операция Аврора» по аресту и депортации всех известных членов венесуэльских банд, нелегально находящихся в стране. Для депортации мигрантов без суда Трамп пообещал применить изданный в 1798 году закон «О врагах-иностранцах» (его не используется со времен Второй мировой войны.
«Они пришли из подземелий — подумайте об этом — из подземелий стран третьего мира, <...> прекрасно устроились в вашем обществе, чтобы охотиться на невинных американских граждан, <...> я призываю к смертной казни для любого мигранта, который убьет американского гражданина или сотрудника правоохранительных органов», — заявил Трамп.
На этой неделе республиканец сделал еще одно громкое заявление по поводу мигрантов-преступников. Он заявил, что тысячи среди приезжих «были убийцами, многие из них убили гораздо больше, чем одного человека, и теперь они счастливо живут» в США. По его мнению, «убийство у них в генах» и теперь в Соединенных Штатах «много плохих генов».
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