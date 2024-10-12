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В МВД Ингушетии раскрыли личности погибших при обстреле машины

МВД Ингушетии: при обстреле машины погиб сотрудник ППС и его родственники
Погибшие в результате нападения на автомобиль в Ингушетии — сотрудник ППС, который в момент происшествия был не на службе, и его родственники, сообщили в МВД

При обстреле автомобиля в Ингшетии погиб сотрудник патрульно-постовой службы, который в момент происшествия был не при исполнении, и двое его родственников, сообщили в управлении МВД по республике.

Источник РБК сообщал, что фамилия погибших — Аушевы, вместе с ними ехал заместитель руководителя центра «Э» по Ингушетии Адам Хамхоев, он не пострадал. По данным ТАСС, Хамхоев вышел из машины до момента нападения, а застреленный сотрудник ППС был прикомандирован к нему в качестве охранника.

Вооруженные люди открыли стрельбу по машине в Назрани 11 октября около 21:40, нападение произошло возле пересечения федеральной автодороги «Кавказ» и автодороги «Назрань-Магас». Злоумышленники скрылись на Lada 2115, которую позже нашли сожженной. По данным «Коммерсанта», двое нападавших сами сожгли машину и «пересели на другую, либо ушли пешком» в сторону Северной Осетии.

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По факту произошедшего заведено дело по статьям о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов и незаконном обороте оружия. Расследование взял на контроль прокурор Ингушетии Андрей Васильченко, сообщили в надзорном ведомстве.

Хамхоев прежде пережил несколько покушений, «Коммерсантъ» называет его потерпевшим по ряду уголовных дел, в том числе об убийстве в 2019 году начальника ингушского центра «Э» Ибрагима Эльджаркиева.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Ингушетия МВД стрельба центр Э полицейский
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