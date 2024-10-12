СК завел дело после стрельбы по машине с полицейскими в Ингушетии

Погибли три человека, в том числе полицейский. Нападавшие скрылись на автомобиле. Дела заведены по статьям о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов и незаконном обороте оружия

После стрельбы по машине с полицейскими в Ингушетии заведено уголовное дело по статьям о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов (ст. 317 УК) и незаконном обороте оружия (ч. 1 ст. 222), сообщает Следственный комитет.

По данным ведомства, неизвестные открыли огонь вечером 11 октября в Назрани, на участке, прилегающем к федеральной трассе «Кавказ». В результате погибли три человека, в том числе полицейский. Источник РБК и телеграм-канал Baza сообщали, что фамилия погибших — Аушевы, также в машине был замруководителя центра противодействию экстремизму (ЦПЭ) МВД по Ингушетии Адам Хамхоев, он не пострадал.

Один из застреленных — сотрудник ППС Назрани, который был прикомандирован к Хамхоеву в качестве охранника, передает ТАСС.

Нападавших ищут. Агентство сообщало, что они передвигались на машине Lada 2115, впоследствии ее нашли сожженной на территории сельского поселения Майское в Северной Осетии.

Baza писала, что это пятое покушение на Хамхоева, во время двух предыдущих он был ранен. Замначальника центра "Э" проходит потерпевшим по нескольким уголовным делам, сообщает "Коммерсантъ", одно из них - о совершении терактов с целью посягательства на жизнь начальника регионального центра по борьбе с экстремизмом Ибрагима Эльджаркиева (был застрелен 2 ноября 2019 года в Москве).