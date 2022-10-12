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Депутат сообщил о смерти мобилизованного в центре в Свердловской области

Депутат Госдумы Максим Иванов: в Свердловской области в центре умер один мобилизованный
Мужчине стало плохо с сердцем, его госпитализировали и провели операцию, однако спасти его не удалось, сообщил депутат Госдумы. В начале октября в этом же учебном центре умерли еще два мобилизованных
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

В Еланском учебном гарнизоне в Свердловской области умер еще один мобилизованный, сообщил РБК депутат Госдумы Максим Иванов, который курирует ситуацию с мобилизованными в регионе.

«Вчера мобилизованного госпитализировали, ему стало плохо, потом стало еще хуже, сердце. Стали проводиться операционные мероприятия, четыре раза спасали сердце, но, к сожалению, спасти не удалось», — сообщил он.

По словам Иванова, при этом присутствовали военный прокурор и военный следователь, поэтому будет проведена проверка.

РБК направил запрос в Главное военное следственное управление СК России по Центральному военному округу.

В начале октября в этом гарнизоне умерли двое мобилизованных. У одного из них был сердечный приступ, второй совершил самоубийство, рассказал Иванов. Депутат также сообщил, что еще одного мобилизованного вернули домой, где он умер от цирроза печени. Омбудсмен Свердловской области Татьяна Мерзлякова тогда заявила, что ей известно о смерти двух человек, призванных из сельской местности в Курганской области. Уполномоченный также выступила за проверку ситуации с условиями мобилизации.

Накануне глава Снежинска Андрей Пульников сообщил 74.ru о смерти мобилизованного уроженца города в 32-м военном городке в Екатеринбурге. По его словам, следственные органы начали проверку по факту смерти.

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