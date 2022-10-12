СПЧ предложит медкомиссии с гражданскими медиками в период мобилизации

Среди других предложений Совета по правам человека — региональные выплаты во всех субъектах и «четкие и понятные критерии» по брони от мобилизации. Инициативы СПЧ направит правительству

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Для оценки годности резервистов в период частичной мобилизации нужно ввести военно-врачебные комиссии с участием гражданских медиков, соответствующее предложение в числе других Совет по правам человека (СПЧ) планирует направить правительству. Об этом член СПЧ Кирилл Кабанов сообщил «Коммерсанту».

Такие медкомиссии для оценки здоровья мобилизуемых должны быть обязательными, для этого Минобороны должно выпустить приказ о работе комиссий в период мобилизации, пояснил Кабанов.

«Мы понимаем, что в регионах люди в возрасте после 35–40 лет могли ни разу не побывать в больнице. И для мобилизации таких людей нужна оценка здоровья: опорно-двигательной системы, сердца, легких», — пояснил член СПЧ. По его словам, человек сможет и отказаться от прохождения комиссии, если считает себя здоровым, подписав соответствующие документы.

Еще одно предложение правительству будет связано с выплатами мобилизованным. Как пояснил Кабанов, о региональных выплатах объявили чуть более чем в 20 субъектах, «получается неравенство», поскольку в других регионах тоже уезжают кормильцы семей. В СПЧ также выступают за «четкие и понятные критерии брони по мобилизации».

По словам Кабанова, предложения СПЧ направит в правительство до конца недели.

Ранее Кабанов указал, что прохождение медицинской комиссии для лиц, призываемых на военную службу, в том числе по частичной мобилизации, является обязательной процедурой.

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По его словам, в военкоматах ее «то ли не могут, то ли не хотят проводить, а может, и все вместе». «Давать правовую оценку этим нарушениям должна военная прокуратура», — добавил Кабанов. Глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что слова члена СПЧ абсолютно правильные.