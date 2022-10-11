Бизнес предложит ограничить мобилизацию 10% штата для всех предприятий

Как считает московский омбудсмен, это необходимо, чтобы «экономика не встала». Среди других предложений — компенсация обучения или переподготовки работников, принятых на место мобилизованных

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Мобилизацию для всех субъектов экономики следует ограничить 10% от штатного состава. Такое предложение эксперты центра общественных процедур «Бизнес против коррупции» и уполномоченные по защите прав предпринимателей из регионов намерены направить в правительство в числе других решений проблем бизнеса, связанных с мобилизацией, сообщили РБК в аппарате бизнес-омбудсмена Бориса Титова.

Начальник отдела внедрения законодательных инициатив аппарата уполномоченного по защите прав предпринимателей в Москве Игорь Цуранов предложил установить 100-процентную бронь на призыв для ключевых специалистов предприятий, которые участвуют в исполнении оборонзаказа (в том числе и без военной лицензии) или обслуживают нужды армии.

«95% — для высокотехнологичных, системообразующих и градообразующих предприятий, 90% — для всех остальных субъектов экономики, включая крестьянско-фермерские хозяйства. Иначе говоря, больше 10% штата предлагаем не мобилизовывать ни у кого, просто чтобы экономика не встала», — отметил Цуранов.

Среди других предложений московского уполномоченного — компенсация обучения или переподготовки работника, принятого на место мобилизованного за счет средств национального проекта «Демография», уменьшение базы по налогу на прибыль на размер благотворительной помощи, оказываемой населению присоединенных регионов.

Бизнес-омбудсмен Владимирской области Алла Матюшкина указала, что «бизнесу нужна какая-то концепция, какая-то ясность» в вопросе того, какой процент их работников призовут.

В конце сентября четверка деловых объединений и Корпорация МСП написали премьеру Михаилу Мишустину письмо с просьбой забронировать от частичной мобилизации 30–50% сотрудников компаний, пребывающих в запасе. Они предложили распределить квоты в зависимости от общей численности сотрудников компании, однако не указали, по каким критериям работодатель должен отбирать работников для брони. Также они выступили за отсрочку директорам, учредителям-физлицам, главным бухгалтерам компаний, главам фермерских хозяйств и индивидуальным предпринимателям.

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Накануне Мишустин заявил, что попавшие под частичную мобилизацию бизнесмены получат несколько дней на оформление доверенностей, кредитных каникул, отсрочек по аренде.



