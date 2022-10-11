Бизнес предложит ограничить мобилизацию 10% штата для всех предприятий

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 октября
EUR ЦБ: 62,35 (+1,55) Инвестиции, 16:08
Курс доллара на 12 октября
USD ЦБ: 63,68 (+1,37) Инвестиции, 16:08
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 17:33
Производитель пива Budweiser допустил возвращение бренда в Россию Бизнес, 17:31
Особый контроль: как оградить начинающих водителей от нарушений Партнерский проект, 17:31
ФИФА выплатит клубам более $200 млн компенсации за участие игроков в ЧМ Спорт, 17:29
Где искать модную одежду и товары для дома по выгодным ценам Life, 17:21
Bloomberg узнал, что страны G7 не предложат конкретных мер помощи Украине Политика, 17:19
Роскомнадзор сообщил, что обновляет список заблокированных в России VPN Технологии и медиа, 17:17
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Татарстан предложил ввести штрафы за оскорбление символов регионов Политика, 17:14
Клишас заявил, что пользователи соцсетей Meta не нарушают закон Политика, 17:14
Курс евро превысил ₽63 впервые с 11 августа Инвестиции, 17:13
Москва перевыполнила план по вводу недвижимости на 2022 год Город, 17:13
Москва досрочно выполнила годовой план по вводу недвижимости Недвижимость, 17:13
Почему необходимо пересмотреть размер пособия по уходу за инвалидом Партнерский проект, 17:08
Курс доллара впервые за три месяца поднялся выше ₽64 Инвестиции, 17:02
Военная операция на Украине ,  

Бизнес предложит ограничить мобилизацию 10% штата для всех предприятий

Как считает московский омбудсмен, это необходимо, чтобы «экономика не встала». Среди других предложений — компенсация обучения или переподготовки работников, принятых на место мобилизованных
Фото: Донат Сорокин / ТАСС
Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Мобилизацию для всех субъектов экономики следует ограничить 10% от штатного состава. Такое предложение эксперты центра общественных процедур «Бизнес против коррупции» и уполномоченные по защите прав предпринимателей из регионов намерены направить в правительство в числе других решений проблем бизнеса, связанных с мобилизацией, сообщили РБК в аппарате бизнес-омбудсмена Бориса Титова.

Начальник отдела внедрения законодательных инициатив аппарата уполномоченного по защите прав предпринимателей в Москве Игорь Цуранов предложил установить 100-процентную бронь на призыв для ключевых специалистов предприятий, которые участвуют в исполнении оборонзаказа (в том числе и без военной лицензии) или обслуживают нужды армии.

«95% — для высокотехнологичных, системообразующих и градообразующих предприятий, 90% — для всех остальных субъектов экономики, включая крестьянско-фермерские хозяйства. Иначе говоря, больше 10% штата предлагаем не мобилизовывать ни у кого, просто чтобы экономика не встала», — отметил Цуранов.

Среди других предложений московского уполномоченного — компенсация обучения или переподготовки работника, принятого на место мобилизованного за счет средств национального проекта «Демография», уменьшение базы по налогу на прибыль на размер благотворительной помощи, оказываемой населению присоединенных регионов.

Бизнес-омбудсмен Владимирской области Алла Матюшкина указала, что «бизнесу нужна какая-то концепция, какая-то ясность» в вопросе того, какой процент их работников призовут.

В конце сентября четверка деловых объединений и Корпорация МСП написали премьеру Михаилу Мишустину письмо с просьбой забронировать от частичной мобилизации 30–50% сотрудников компаний, пребывающих в запасе. Они предложили распределить квоты в зависимости от общей численности сотрудников компании, однако не указали, по каким критериям работодатель должен отбирать работников для брони. Также они выступили за отсрочку директорам, учредителям-физлицам, главным бухгалтерам компаний, главам фермерских хозяйств и индивидуальным предпринимателям.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Ian Forsyth / Getty Images Забудьте про лидеров: какие качества на самом деле нужны управленцу
Исследования
Pro
Фото: China Photos / Getty Images В Китае — кризис недвижимости и «плохих» долгов. Что будет с рынком акций
Статьи
Pro
Важна отнюдь не формула: как правильно рассчитать рекламный бюджет
Инструкции
Pro x The Economist
Фото: Dan Kitwood / Getty Images Credit Suisse может рухнуть. Будет ли это началом нового мирового кризиса
Прогнозы
Pro
Штрафы меньше, интернет-посылки под надзором: обзор таможенных законов
Дайджесты
Pro
Фото: Fiona Goodall / Getty Images Как «Клуб больших мальчиков» мешает делать карьеру на удаленке
Статьи
Pro
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости Как продвигаться на Ozon — площадке с мощнейшими рекламными возможностями
Инструкции
Pro
Фото: Robert Galbraith / Reuters Глава PayPal Дэн Шульман: «Первый урок лидерства я получил от отца»
Статьи

Накануне Мишустин заявил, что попавшие под частичную мобилизацию бизнесмены получат несколько дней на оформление доверенностей, кредитных каникул, отсрочек по аренде.

 

Авторы
Теги
Юлия Выродова Юлия Выродова, Анна Гальчева
мобилизация Бизнес Борис Титов
Материалы по теме
Попавшим под мобилизацию бизнесменам дадут время на передачу дел
Бизнес
Банки попросили Шойгу ускорить выдачу отсрочек от мобилизации
Бизнес
Минцифры предложило дать отсрочку учителям информатики в школах
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter