Россияне рассказали, как часто ругаются матом на работе

Большинство россиян так или иначе сталкиваются с употреблением ненормативной лексики в своих рабочих коллективах. Почти половина опрошенных рассказали, что нецензурные указания получают на рабочих совещаниях

Фото: Владислав Шатило / РБК

Находясь на работе, каждый седьмой из десяти россиян употребляет или слышит ненормативную лексику. К такому выводу в результате исследования (есть у РБК) пришли специалисты сервиса SuperJob.

Чаще всего такая лексика используется в общении с коллегами по работе. Только 29% респондентов заявили, что не слышали и не употребляли на работе матерные слова и выражения.

У 46% опрошенных ненормативная лексика регулярно употребляется на производственных совещаниях. Причем здесь наблюдается значительное различие между мужскими и женскими коллективами: никогда не встречались с этим на летучках 71% женщин и только 39% мужчин.

Признались в том, что их непосредственный начальник использует в общении с подчиненными матерные слова, 45% респондентов, в то время как 55% никогда не слышали таких слов от своих руководителей. Женщины попадают в подобные ситуации реже мужчин: 42 против 68%.

В общении между коллегами разница между мужчинами и женщинами меньше — никогда не слышали мата от коллег 21% мужчин и 39% женщин.

Опрос прошел 6–11 октября 2022 года в 374 городах всех округов России, в нем участвовали 1600 россиян старше 18 лет, имеющих постоянную работу.

Финансовый университет при правительстве России в январе 2020 года провел исследование в городах с населением более 250 тыс. человек и выяснил, где жители чаще всего используют в своей речи ненормативную лексику.

Оказалось, что чаще всего матом ругаются жители Владивостока, Нижневартовска, Новосибирска, Хабаровска и Сургута. Реже всего нецензурные слова употребляют в Петрозаводске, Чебоксарах, Вологде, Санкт-Петербурге и Химках в Московской области.



Кроме того, социологи сопоставили использование нецензурной речи с уровнем жизни, потребительскими настроениями и экономической активностью местного населения. Исследование показало, что города, где чаще других ругаются матом, отличаются низким уровнем жизни, плохими дорогами, невниманием людей к собственному здоровью и неграмотной финансовой дисциплиной, выражающейся в закредитованности.