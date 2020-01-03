Эксперты назвали самые матерящиеся города России

Чаще всего нецензурную лексику можно услышать во Владивостоке, Нижневартовске, Хабаровске и Сургуте. По мнению социологов, эти города отличаются низким уровнем жизни и плохими дорогами

Виды Владивостока (Фото: Юрий Смитюк / ТАСС)

Финансовый университет при правительстве Российской Федерации провел исследование в городах с населением более 250 тыс. человек и выяснил, где жители чаще всего используют в своей речи ненормативную лексику. Результаты опроса местного населения опубликовала «Российская газета».

Исследование проводилось путем опроса местных жителей. Им задавали вопрос: «Скажите, пожалуйста, среди ваших друзей и знакомых, там, где вы живете, часто ли в разговорах используется ненормативная лексика, нецензурные выражения, или их используют редко?»

Чаще всего матом ругаются жители Владивостока, Нижневартовска, Новосибирска, Хабаровска и Сургута. Реже всего нецензурные слова употребляют в Петрозаводске, Чебоксарах, Вологде, Санкт-Петербурге и Химках в Московской области.

Кроме того, социологи сопоставили использование нецензурной речи с уровнем жизни, потребительскими настроениями и экономической активностью местного населения. Исследование показало, что города, где чаще других ругаются матом, отличаются низким уровнем жизни, плохими дорогами, невниманием людей к собственному здоровью и неграмотной финансовой дисциплиной, выражающейся в закредитованности.

Территории же, где ненормативная лексика, напротив, используется жителями в меньшей степени, отличаются более высоким уровнем жизни, повышенным интересом к занятиям спортом, более высоким объемом жилищного строительства и спросом на банковские вклады.