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Эксперты назвали самые матерящиеся города России
Чаще всего нецензурную лексику можно услышать во Владивостоке, Нижневартовске, Хабаровске и Сургуте. По мнению социологов, эти города отличаются низким уровнем жизни и плохими дорогами
Виды Владивостока (Фото: Юрий Смитюк / ТАСС)

Финансовый университет при правительстве Российской Федерации провел исследование в городах с населением более 250 тыс. человек и выяснил, где жители чаще всего используют в своей речи ненормативную лексику. Результаты опроса местного населения опубликовала «Российская газета».

Исследование проводилось путем опроса местных жителей. Им задавали вопрос: «Скажите, пожалуйста, среди ваших друзей и знакомых, там, где вы живете, часто ли в разговорах используется ненормативная лексика, нецензурные выражения, или их используют редко?»

Чаще всего матом ругаются жители Владивостока, Нижневартовска, Новосибирска, Хабаровска и Сургута. Реже всего нецензурные слова употребляют в Петрозаводске, Чебоксарах, Вологде, Санкт-Петербурге и Химках в Московской области.

Кроме того, социологи сопоставили использование нецензурной речи с уровнем жизни, потребительскими настроениями и экономической активностью местного населения. Исследование показало, что города, где чаще других ругаются матом, отличаются низким уровнем жизни, плохими дорогами, невниманием людей к собственному здоровью и неграмотной финансовой дисциплиной, выражающейся в закредитованности.

Территории же, где ненормативная лексика, напротив, используется жителями в меньшей степени, отличаются более высоким уровнем жизни, повышенным интересом к занятиям спортом, более высоким объемом жилищного строительства и спросом на банковские вклады.

По словам директора Института социально-экономических исследований Финансового университета Алексея Зубца, города с более распространенной ненормативной лексикой при этом отличаются заметно более высокой активностью в части создания малого и среднего бизнеса, за счет чего они имеют «значительный потенциал экономического роста, превышающий среднероссийские».

Эксперты составили рейтинг самых пьющих регионов России
Общество

В марте прошлого года эксперты Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА) назвали Ненецкий автономный округ, Сахалинскую, Магаданскую, Московскую области и Карелию самыми пьющими регионами России. По данным исследования организации, в 2018 году продажи алкоголя в этих регионах были самыми высокими — на человека здесь приходилось больше 25 л спиртных напитков.

Автор: Кристина Астафурова
Теги: нецензурная лексика, регионы, опрос
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