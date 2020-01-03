Эксперты назвали самые матерящиеся города России

Финансовый университет при правительстве Российской Федерации провел исследование в городах с населением более 250 тыс. человек и выяснил, где жители чаще всего используют в своей речи ненормативную лексику. Результаты опроса местного населения опубликовала «Российская газета».
Исследование проводилось путем опроса местных жителей. Им задавали вопрос: «Скажите, пожалуйста, среди ваших друзей и знакомых, там, где вы живете, часто ли в разговорах используется ненормативная лексика, нецензурные выражения, или их используют редко?»
Чаще всего матом ругаются жители Владивостока, Нижневартовска, Новосибирска, Хабаровска и Сургута. Реже всего нецензурные слова употребляют в Петрозаводске, Чебоксарах, Вологде, Санкт-Петербурге и Химках в Московской области.
Кроме того, социологи сопоставили использование нецензурной речи с уровнем жизни, потребительскими настроениями и экономической активностью местного населения. Исследование показало, что города, где чаще других ругаются матом, отличаются низким уровнем жизни, плохими дорогами, невниманием людей к собственному здоровью и неграмотной финансовой дисциплиной, выражающейся в закредитованности.
Территории же, где ненормативная лексика, напротив, используется жителями в меньшей степени, отличаются более высоким уровнем жизни, повышенным интересом к занятиям спортом, более высоким объемом жилищного строительства и спросом на банковские вклады.