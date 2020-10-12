Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 12 октября

В Москве начались проверки компаний на долю ушедших на удаленку, ученые выявили переносчиков коронавируса на телефонах и купюрах, Роспотребнадзор ожидает плато через 10–20 дней — самое актуальное о коронавирусе в обзоре РБК

Коронавирус Россия Москва Мир 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли Источник: JHU,

федеральный и региональные

оперштабы по борьбе с вирусом Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

Ситуация в России

С начала эпидемии COVID-19, по данным оперативного штаба, заболели почти 1,3 млн человек (плюс 13 634 за сутки). Всего в стране от коронавируса умерли более 22,5 тыс. человек (плюс 149 за сутки). Выздоровели с начала эпидемии более 1 млн заболевших.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России Количество подтвержденных случаев заражения <1000 0 <5000 0 <10 000 0 <15 000 0 от 15 000 0 Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Данные по России i

В Москве начнут проверять компании из-за работников на удаленке — власти обязали столичные компании перевести на работу из дома не менее 30% сотрудников. С 12 октября организации должны будут еженедельно предоставлять данные этих сотрудников, нарушителям грозит штраф или приостановка деятельности.

Вакцина от коронавирусной инфекции, разработанная новосибирским центром «Вектор», лучше всего подойдет пожилым и людям с хроническими заболеваниями, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Пандемия коронавируса может продлиться еще не менее года, а высокий уровень заболеваемости COVID-19 в России может продлиться еще несколько месяцев, заявил завкафедрой пульмонологии Сеченовского университета, главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев.

В Роспотребнадзоре заявили, что остановка роста ежедневных заражений и выход на плато по коронавирусу может произойти в течение последующих 10–20 дней. Уровень плато составит около 17–18 тыс. новых заболевших в день.

Министерство обороны России приступило к строительству детского инфекционного отделения в Псковской области, двух многофункциональных медцентров в Астраханской области и одного — в Мурманской.

Скорость распространения коронавируса в России Случаев за сутки Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Данные по России i

Ситуация в мире

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число зараженных коронавирусной инфекцией в мире составляет 37,1 млн человек, из них более 1,07 млн умерли. Согласно актуальным данным Университета Джонса Хопкинса, в мире заразились более 37,4 млн человек, из них 1,07 млн скончались.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире Количество подтвержденных случаев заражения <1000 0 <100 000 0 <250 000 0 <500 000 0 от 500 000 0 Источник: JHU Данные по миру i

Лидером по количеству подтвержденных случаев остаются США, где выявлено более 7,76 млн зараженных. Индия находится на втором месте (7,05 млн), на третьем — Бразилия (более 5,09 млн), на четвертом — Россия, на пятом — Колумбия (911 тыс.).

Ученые из Великобритании, США и Гонконга занимаются разработкой ингаляционных вакцин от коронавируса COVID-19, которые, по их мнению, могут стать более эффективными, чем препараты, вводимые с помощью инъекций.

Как в мире меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса Выздоровевшие (новые случаи) Умершие (новые случаи) Источник: JHU Данные по миру i

Человечество сможет вернуться к нормальному течению жизни только при наличии доступной и суперэффективной вакцины от коронавируса, заявил миллиардер и основатель Microsoft Билл Гейтс.

Коронавирус способен сохраняться на сенсорных экранах мобильных телефонов и банкнотах практически до месяца при комнатой температуре, выяснили ученые Австралийского центра готовности к борьбе с заболеваниями.

Скорость распространения коронавируса в мире Случаев за сутки Источник: JHU Данные по миру i

Узнать больше о вирусе — в обзоре РБК.