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Правительство ужесточило правила восстановления водительских прав
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Правительство ужесточило правила восстановления водительских прав
Общество, 16:09
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Правительство ужесточило правила восстановления водительских прав
Для того чтобы вернуть изъятое удостоверение, водителю теперь надо доказать ГАИ, что все штрафы оплачены
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Правительство утвердило изменения в Правила возврата водительского удостоверения. Правила регламентируют, что надо сделать, чтобы восстановить водительские права, действие которых было прекращено или приостановлено (в том числе если водителя ранее лишили прав за нарушения — основания перечислены в ст. 28 ФЗ «О безопасности дорожного движения»).

В предыдущей редакции правил говорилось, что если у человека отобрали права в виде уголовного административного наказания, то он может их вернуть после «проверки знания правил дорожного движения» в ГИБДД (ст. 2). Теперь эта статья существенно расширена: теперь придется не только сдавать экзамен на знание ПДД, но и иметь при себе паспорт и информацию об уплате всех штрафов за нарушения на дорогах.

Кроме того, в п. 2 правил прописано, что осужденные по административным статьям о вождении в пьяном виде и об отказе проходить тест на трезвость должны будут теперь предъявить медицинское свидетельство о том, что противопоказаний к вождению у них нет. То же самое было прежде указано в п. 7, теперь он утрачивает силу. Похожим образом после поправок объединяются п. 5 и 6 (в них описывается, где можно вернуть водительские права и что надо делать, чтобы получить их в другом отделении ГАИ).

Председатель общероссийского общественного Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин в беседе с РБК назвал постановление правительства «формальным упорядочиванием» и пояснил, что «новизны» в этом нет. «Сами условия возвращения прав предусмотрены законом — Кодексом об административных правонарушениях. Просто не было расписано, сейчас это упорядочено. Законодателем была эта задача делегирована правительству, сейчас они с опозданием ее выполнили», — рассказал Похмелкин.

Изменения, которые вносятся в правила возврата водительского удостоверения, не несут кардинальных изменений в процедуре, считает партнер адвокатского бюро «Деловой фарватер» Александр Казусь.

«Изменения лишь конкретизируют и официально наделяют правом сотрудников ГИБДД требовать те документы и сведения, которые ранее они требовали, опираясь не на данные правила, а на иные нормативные акты МВД и иных органов государства. К примеру, необходимость отсутствия штрафов при получении госуслуг в области дорожного движения вызвана иными законами, сейчас это требование просто добавили в правила, чтобы не ссылаться каждый раз на другой нормативный документ», — пояснил он РБК.

«Введен порядок обязательного прохождения медосмотра в случае лишения прав на основании ряда статей КоАП РФ. Это обосновывается тем, что некоторые нарушители оправдывают употребление сильнодействующих веществ медицинскими показаниями. Соответственно, появляется риск отстранения от прав вождения по медицинским параметрам, но поскольку обязательного медосмотра при продлении прав сейчас нет, то законодатель защищает права остальных участников движения, обязывая лишенного прав водителя пройти медосмотр в обязательном порядке», — пояснил он.

По его словам, особых препятствий для возвращения прав не будет. «Более того, нарушители получили некоторое послабление. Сейчас можно вернуть права по месту проживания, даже если он [нарушитель] был лишен их, находясь в дороге, для этого достаточно подать заявление или в письменном виде, или через портал госуслуг», — добавил Казусь.

«Данные изменения сводятся к тому, что необходимо предъявить документы об уплате административных штрафов в области дорожного движения при возвращении ранее изъятого водительского удостоверения, т.е. оплата административных штрафов будет являться обязательным условием возврата ранее изъятого водительского удостоверения. Такая редакция Правил возврата водительских удостоверений повысит собираемость штрафов», — сообщил РБК кандидат юридических наук, доцент РЭУ им. Г.В.Плеханова Иван Денисов.

В конце марта Госдума приняла новый порядок, по которому сотрудники госавтоинспекции определяют степень опьянения водителей: теперь инспекторы могут потребовать сдать анализ крови. Позднее в ГИБДД пояснили, что до принятия этих поправок допускалась проверка по выдыхаемому водителем воздуху. Но это невозможно было делать в случаях, если водитель пострадал в ДТП или был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Авторы: Андрей Гатинский, Егор Губернаторов, Екатерина Костина.
Теги: ПДД , водительские права
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