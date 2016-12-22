В ГИБДД разъяснили поправку к закону о вождении в нетрезвом виде

Госавтоинспекция опубликовала пояснение к закону, который разрешает брать анализ крови у водителей. Соответствующий федеральный закон вступил в силу во вторник, 3 июля.
Согласно пояснению ГИБДД, до сегодняшнего дня факт употребления алкоголя определялся только наличием абсолютного этилового спирта в концентрации, превышающей возможную суммарную погрешность измерений, то есть в концентрации 0,16 миллиграмма на один литр выдыхаемого воздуха.
Это влекло за собой определенные проблемы, указывает ГИБДД: в частности, была затруднена фиксация опьянения у тех, кто пострадал в ДТП или был в беспомощном состоянии доставлен в больницу для оказания медицинской помощи.
Законодательное разрешение брать у таких лиц анализ крови позволит привлекать пьяных водителей к ответственности за нарушение ПДД, а также окажет «соответствующее профилактическое воздействие» и будет способствовать «неотвратимости наказания» за это нарушение, указывает Госавтоинспекция.
Человек, признанный виновным по ст. 12.8 КоАП (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения), наказывается лишением водительских прав на срок до двух лет со штрафом в 30 тыс. руб. Если водитель, управлявший автомобилем в состоянии опьянения, не имел прав, то ему грозит арест на срок до 15 суток или штраф в 30 тыс. руб. Новая норма не исключает прежних методов выявления алкоголя в организме водителей.