В ГИБДД разъяснили поправку к закону о вождении в нетрезвом виде

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ЧМ-2018. 1/8 финала. Колумбия — Англия. Онлайн

МВД Грузии подтвердило задержание подозреваемого в убийстве пилота Су-24

В результате стрельбы у школы в Канзасе пострадали два человека

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Главу администрации Советска заподозрили в злоупотреблении полномочиями

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Шведы обыграли Швейцарию и впервые за 24 года вышли в четвертьфинал ЧМ

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