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Рособрнадзор запретил прием абитуриентов в опорный вуз Кировской области
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Рособрнадзор запретил прием абитуриентов в опорный вуз Кировской области
Общество, 12:45
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Рособрнадзор запретил прием абитуриентов в опорный вуз Кировской области
Вятский госуниверситет не выполнил предписаний ведомства, заявили в Рособрнадзоре, не пояснив при этом, о каких именно поручениях идет речь. Также по итогам проверок лицензии были приостановлены у московского и подмосковного вузов
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Рособрнадзор по итогам проверок запретил прием абитуриентов в опорное высшее учебное заведение Кировской области — Вятский государственный университет (ВятГУ). Об этом говорится в соответствующем сообщении на сайте ведомства.

Представители вуза, по информации пресс-службы, «не исполнили в установленный срок предписания Рособрнадзора». О каких именно поручениях идет речь, в сообщении ведомства не уточняется.

Помимо этого, своим решением Рособрнадзор приостановил действие лицензий на осуществление образовательной деятельности московского негосударственного Института экономики и социального развития, а также подмосковной частной школы — Академии современного образования (Красногорск).

Наличие у вуза такой лицензии, как отмечается в сообщении ведомства, подтверждает соответствие деятельности учебного заведения государственным образовательным стандартам. В случае приостановки действия лицензии вуз по-прежнему может вести образовательную деятельность, но уже не имеет права выдавать дипломы образца Минобрнауки и не может гарантировать студентам отсрочку от армии.​

Прием абитуриентов в вуз, как указывается на сайте Рособрнадзора, «запрещается в случае неисполнения предписаний ведомства». Остальных деталей о своих решениях Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки не раскрывает.

ВятГУ был основан в 1963 году под названием Кировский заочный политехнический институт (КЗПИ), в 1968 году КЗПИ преобразован в Кировский политехнический институт, а в 1994 году — в Вятский государственный технический университет (ВятГТУ). В 2001 году вуз обрел статус классического университета. На сайте вуза указывается, что университет является опорным высшим учебным заведением Кировской области. Подобные университеты являются ведущими образовательными центрами региона и создаются на основе объединения уже существующих учебных заведений. В начале 2018 года информация о том, что Вятский государственный университет входит в список опорных вузов России, содержалась также в материалах на сайте Минобрнауки (всего таких университетов в стране 33). В 2016 году, согласно информации на сайте ВятГУ, программа развития вуза на 2016–2020 годы была одобрена экспертным советом и занимавшим на тот момент должность министра образования Дмитрием Ливановым.

В июне Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки отозвала аккредитацию​ у Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинка»), за два года до этого лицензия была аннулирована у Европейского университета в Петербурге. Ученый совет Высшей школы экономики (ВШЭ), реагируя на это, заявил, что действующая в России система государственной аккредитации вузов неадекватна. 5 октября стало известно о том, что правительство создало межведомственную комиссию, которая сейчас работает над реформой аккредитации вузов. По словам ректора ВШЭ Ярослава Кузьминова, специалисты, в частности, обсуждали вариант трехуровневой госаккредитации вузов: базовой, продвинутой и ведущей.​

Автор: Евгения Маляренко.
Теги: Рособрнадзор , Кировская область , вузы
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