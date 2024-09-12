В Москве более 400 постояльцев хостела доставили в полицию

Силовики провели обыски в одном из хостелов на улице Профсоюзной на юго-западе Москвы в рамках дела об организации экстремистского сообщества, в полицию доставили 439 иностранцев, сообщает столичное управление Следственного комитета.

«Указанные лица доставляются в правоохранительные органы для проверки миграционного законодательства, а также возможного совершения иных правонарушений на территории столичного региона», — говорится в сообщении.

Обыски и проверки хостелов и отелей в Москве и Подмосковье участились после теракта в «Крокус Сити Холле» 22 марта, где вооруженные люди открыли стрельбу перед концертом и подожгли зал, погибли 145 человек, пострадали свыше 550. Ответственность за нападение на «Крокус» взял на себя филиал «Исламского государства» «Вилаят Хорасан» (обе группировки признаны террористическими и запрещены в России). Теракту содействовали власти Украины, утверждал глава ФСБ Александр Бортников. В Киеве это опровергали.

В начале августа с обыском пришли в хостел «Три звезды» на улице Новаторов на юго-западе столицы. В СК сообщали, что в здании находился 441 человек, из них 391 — иностранцы. Их доставили в правоохранительные органы, чтобы проверить на соблюдение миграционного законодательства и причастность к иным преступлениям.

