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Общество ,  
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В московский хостел пришли с обысками по делу об экстремизме

Правоохранители обнаружили в хостеле почти 400 иностранных граждан, полиция проверяет, законно ли они находились в стране

В московский хостел пришли с обысками по делу об экстремизме
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Силовики провели обыски в хостеле ООО «Три звезды» на улице Новаторов на юго-западе Москвы в рамках расследования дела об организации экстремистского сообщества (ст. 282.2 УК), сообщили в столичном СК.

В хостеле находился 441 человек, из них 391 — иностранцы.

«Данные лица доставляются в правоохранительные органы для проверки миграционного законодательства, а также возможного совершения иных правонарушений на территории столичного региона», — говорится в сообщении ведомства.

Следователи также изъяли финансово-хозяйственную документацию компании. Руководство и администрацию хостела доставили в подразделение СК для проведения следственных действий.

Путин разрешил полиции выдворять из России мигрантов
Общество
Фото:Игорь Генералов / ТАСС

Накануне президент Владимир Путин подписал закон, по которому сотрудники МВД получили право самостоятельно выдворять иностранных граждан из России за ряд правонарушений. Изменения в законодательстве вступят в силу спустя 180 дней после подписания закона. Пока решения об административном выдворении иностранцев принимать могут только судьи и пограничники.

8 августа первый замглавы МВД Таджикистана Абдурахмон Аламшозода заявил, что ведомство не нашло среди граждан, депортированных из России за нарушение миграционного законодательства, причастных к преступлениям террористического или экстремистского характера. По информации Министерства труда, миграции и занятости республики, за январь—июнь 2024 года из России выдворили 17,1 тыс. граждан Таджикистана. Основная причина — несоблюдение правил пребывания в стране, в том числе истечение срока действия трудового патента.

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Георгий Смирнов
экстремизм хостел Москва экстремистская организация
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