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На заводе «Омсктрансмаш» произошел пожар

Губернатор Хоценко: на заводе «Омсктрансмаш» произошел пожар, загорелась крыша
По данным губернатора, загорелась крыша одного из цехов во время ремонта. Эту информацию подтвердили в пресс-службе «Омсктрансмаша»

На заводе «Омсктрансмаш» произошел пожар
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На Омском заводе транспортного машиностроения («Омсктрансмаш») произошел пожар, сообщил губернатор региона Виталий Хоценко в своем телеграм-канале.

«Загорелась крыша одного из цехов во время ремонта. На месте работают специалисты. Подробности уточняются», — написал Хоценко.

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Фото:Александр Демьянчук / ТАСС

«Омсктрансмаш» находится в Ленинском округе Омска. Как сообщает портал Om1, клубы черного дыма из-за пожара заметили в районе железнодорожного вокзала. Пресс-служба завода сообщила, что на территории предприятия подрядчики ремонтировали крышу, произошло «локальное возгорание кровельного материала». На производственный процесс пожар не повлиял, пострадавших нет.

«Омсктрансмаш» — предприятие оборонно-промышленного комплекса, которое производит танки и тяжелые огнеметные системы.

26 августа на Омском нефтеперерабатывающем заводе (ОНПЗ) произошел взрыв. В пресс-службе завода сообщили РБК, что загорелось технологическое оборудование. Хоценко тогда уточнил, что госпитализировали семь человек. По данным ТАСС, пострадали несколько работников предприятия, которые получили телесные повреждения различной степени тяжести. Пожар распространился на 1 тыс. кв. м.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту возникновение пожара на ОНПЗ по статье о нарушении требований безопасности.

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Омск Пожар заводы Виталий Хоценко
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