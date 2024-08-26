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Общество ,  
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СК возбудил уголовное дело по факту пожара на НПЗ в Омске

Фото: ТАСС
Фото: ТАСС
Фото: ТАСС
Фото: omsk_vk / VK
Фото: om1.ru
Фото: om1.ru
Фото: omsk_vk / VK
Фото: ТАСС
Фото: ТАСС
Фото: ТАСС
Фото: omsk_vk / VK
Фото: om1.ru
Фото: om1.ru
Фото: omsk_vk / VK
Фото: ТАСС
Фото: ТАСС
Фото: ТАСС
Фото: omsk_vk / VK
Фото: om1.ru
Фото: om1.ru
Фото: omsk_vk / VK

Следователи возбудили дело по факту возникновения пожара на Омском нефтеперерабатывающем заводе (ОНПЗ) по статье о нарушении требований безопасности, сообщило управление Следственного комитета по региону.

«Возбуждено уголовное дело по факту возгорания на территории Омского нефтеперерабатывающего завода», — говорится в сообщении.

Речь идет о ч. 1 ст. 217 Уголовного кодекса — нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. Она предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

Пожар на Омском НПЗ локализовали
Общество

26 августа на ОНПЗ произошел взрыв. В пресс-службе завода сообщили РБК, что загорелось технологическое оборудование.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко тогда уточнил, что госпитализировали семь человек, состояние одного из них тяжелое. Изначально в пресс-службе завода сообщили, что пострадали два человека. По данным ТАСС, пострадали несколько работников предприятия, которые получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Агентство со ссылкой на региональный главк МЧС также писало, что пожар распространился на 1 тыс. кв. м.

Позднее в пресс-службе ОНПЗ заявили РБК, что огонь был локализован, а предприятие работает в штатном режиме.

Омский НПЗ — одно из крупнейших предприятий нефтепереработки России. Оно принадлежит «Газпром нефти». Это второй пожар на территории завода в этом месяце. Ранее, 1 августа, во вспомогательном помещении на территории ОНПЗ произошло возгорание, его ликвидировали на площади 300 кв. м.

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Теги
Омск НПЗ Пожар уголовное дело
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