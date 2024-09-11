В Санкт-Петербурге полностью потушили пожар в спорткомплексе
Пожар на Крестовском острове в неэксплуатируемом здании спорткомплекса в Санкт-Петербурге полностью ликвидировали, сообщает пресс-служба МЧС.
Информация о причинах пожара не уточняется.
Возгорание началось накануне днем. 78.ru тогда писал, что речь идет о здании Sport Palace, в котором находился фитнес-клуб. По данным издания, в 2021 году его признали незаконной постройкой и должны были демонтировать. Здание построили на территории объекта культурного наследия «Приморский парк Победы».
Сначала МЧС сообщало о пожаре на кровле здания, который охватил 200 кв. м. Затем огонь распространился на 500 кв. м. Позднее спасателям удалось локализовать пожар на площади 800 кв. м.
Данных о пострадавших не поступало.
Выиграйте подписку PRO в Telegram канале РБК
Huawei выпустил первый в мире тройную «раскладушку»
Дилеры спрогнозировали рост цен на машины с октября
В Москве на торги выставили 13-комнатную квартиру за ₽47 млн
SpaceX запустила ракету Falcon 9 с туристами
Крупнейшие в мире компании выплатили рекордные дивиденды
«Гознак» анонсировал дискуссию о необходимости наличных денег к 2030 году
Песков: четких договоренностей о прекращении ударов по энергообъектам не было
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов