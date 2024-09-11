В Санкт-Петербурге полностью потушили пожар в спорткомплексе

Пожар на Крестовском острове в неэксплуатируемом здании спорткомплекса в Санкт-Петербурге полностью ликвидировали, сообщает пресс-служба МЧС.

Информация о причинах пожара не уточняется.

Возгорание началось накануне днем. 78.ru тогда писал, что речь идет о здании Sport Palace, в котором находился фитнес-клуб. По данным издания, в 2021 году его признали незаконной постройкой и должны были демонтировать. Здание построили на территории объекта культурного наследия «Приморский парк Победы».

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Сначала МЧС сообщало о пожаре на кровле здания, который охватил 200 кв. м. Затем огонь распространился на 500 кв. м. Позднее спасателям удалось локализовать пожар на площади 800 кв. м.

Данных о пострадавших не поступало.