branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 12 сентября
EUR ЦБ: 103,53 (-1,35) Инвестиции, 11 сен, 16:49 Курс доллара на 12 сентября
USD ЦБ: 96,51 (-1,42) Инвестиции, 11 сен, 16:49
На вопрос о новом сроке президентства Пути ответил ссылкой на Госдуму Политика, 11:04
Как Король пластмассовых цветов Ли Кашин к 95 годам заработал $37,8 млрд Pro, 11:03
UFC отменил поединок чеченского бойца после ареста на Пхукете Спорт, 11:00
Военная операция на Украине. Главное Политика, 10:54
Экипаж севшего в поле лайнера отстранили от работы до конца расследования Общество, 10:52
Путин связал «побег» Чубайса с финансовой дырой в «Роснано» Политика, 10:52
Владимир Путин ответил на антивоенное заявление Аркадия Воложа Политика, 10:48
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
Путин поручил разработать нормативную базу для введения эскроу в ИЖС Недвижимость, 10:47
«Авангард» пригласил на матчи КХЛ пассажиров севшего на поле самолета Спорт, 10:46
Продлить лето: где провести сентябрьский отпуск с выгодой РБК Стиль, 10:46
Путин заявил, что Россия никогда и нигде не была колонизатором Политика, 10:46
Путин оценил названную Байденом альтернативу китайскому «Шелковому пути» Экономика, 10:43
Костин анонсировал продажу доли немецкой Fraport в Пулково Бизнес, 10:41
Путин исключил деприватизацию в России Экономика, 10:38
Общество ,  
0 

Эксперты после посадки А320 в поле объяснили опасность отказа гидравлики

Эксперт Петраков: отказ гидравлики ведет к полной потере контроля над лайнером
После экстренной посадки самолета «Уральских авиалиний» в Новосибирской области появилась версия о проблемах с гидравликой. Эксперты в разговоре с РБК исключили ее полный отказ, поскольку это не позволило бы управлять лайнером
Фото: zdravnso / Telegram
Фото: zdravnso / Telegram

Причиной экстренной посадки А320 «Уральских авиалиний» в Новосибирской области могла стать проблема с гидравликой. Опрошенные РБК эксперты объяснили, чем это опасно и что могло произойти с лайнером.

Гидравлика играет критическую роль в управлении самолетом, сказал РБК авиаэксперт, основатель сервиса по обеспечению безопасности полетов RunAvia Андрей Петраков.

«Полный отказ этой системы может привести к полной потере контроля над воздушным судном, что представляет собой наиболее сложный и опасный сценарий. В таких случаях важно иметь несколько резервных систем, которые могут перехватить функции основной системы в случае ее отказа», — сказал эксперт.

Он предположил, что в случае с А320, вероятно, произошел частичный отказ систем, что позволило летчикам удачно посадить самолет.

С этим предположением в разговоре с РБК согласился летчик-испытатель, авиаэксперт Виктор Заболотский. Он пояснил, что в гидросистеме, которая позволяет управлять самолетом, используется масло. По его словам, потеря этой жидкости приводит к тому, что управлять лайнером становится невозможно.

«Скорее всего, это были последние капли, или, так сказать, литры этой жидкости, которой еще можно было управлять. […] То, что они дотянули и сделали, — это замечательно, потому что, я смотрю, у них и шасси выпущено, и самолет не имеет серьезных повреждений», — указывает Заболотский.

Читайте на РБК Pro
Ставка на $1 трлн: как Nvidia стала главным поставщиком «мозгов» для ИИ
Как перезапустить карьеру, чтобы все получилось
«Дорвался до власти»: какие действия выдают в вас бездарного начальника
Чем личные устройства сотрудников опасны для компаний

Эксперты после посадки А320 в поле объяснили опасность отказа гидравлики
Video

Экс-командир воздушного судна, специалист по безопасности полетов Александр Романов заявил РБК, что, если самолет сел, значит хотя бы одна из гидравлических систем оставалась в рабочем состоянии. «Если вытекает или отказывает одна, то остальные выполняют функции и можно производить безопасный полет. Поэтому, я думаю, что полный отказ гидравлической системы — это из серии очень сложных придуманных версий», — сказал он.

Романов предположил, что самолет было решено посадить в поле из-за отказа двигателя, либо по той причине, что не хватило топлива долететь до Новосибирска.

Посадка самолета в поле в Новосибирской области. Фоторепортаж
Фотогалерея 

А320 «Уральских авиалиний», летевший из Сочи в Омск, совершил экстренную посадку в поле утром 12 сентября, на борту был 161 пассажир, никто не пострадал, один человек обратился за помощью из-за повышенного давления. Глава Омской области Виталий Хоценко заявил ТАСС, что причиной вынужденной посадки стали проблемы с гидравликой. СК возбудил уголовное дело.

Авторы
Теги
Маргарита Овсянникова Маргарита Овсянникова, Кирилл Соколов Кирилл Соколов, Яна Баширова
Уральские авиалинии экстренная посадка гидравлика А320 Новосибирская область Airbus A320
Материалы по теме
Севший в поле в Новосибирской области самолет выпустили 20 лет назад
Общество
В Минздраве сообщили об одном пострадавшем после посадки самолета в поле
Общество
В Вологодской области частный вертолет упал в озеро
Общество