Эксперты после посадки А320 в поле объяснили опасность отказа гидравлики

После экстренной посадки самолета «Уральских авиалиний» в Новосибирской области появилась версия о проблемах с гидравликой. Эксперты в разговоре с РБК исключили ее полный отказ, поскольку это не позволило бы управлять лайнером

Фото: zdravnso / Telegram

Причиной экстренной посадки А320 «Уральских авиалиний» в Новосибирской области могла стать проблема с гидравликой. Опрошенные РБК эксперты объяснили, чем это опасно и что могло произойти с лайнером.

Гидравлика играет критическую роль в управлении самолетом, сказал РБК авиаэксперт, основатель сервиса по обеспечению безопасности полетов RunAvia Андрей Петраков.

«Полный отказ этой системы может привести к полной потере контроля над воздушным судном, что представляет собой наиболее сложный и опасный сценарий. В таких случаях важно иметь несколько резервных систем, которые могут перехватить функции основной системы в случае ее отказа», — сказал эксперт.

Он предположил, что в случае с А320, вероятно, произошел частичный отказ систем, что позволило летчикам удачно посадить самолет.

С этим предположением в разговоре с РБК согласился летчик-испытатель, авиаэксперт Виктор Заболотский. Он пояснил, что в гидросистеме, которая позволяет управлять самолетом, используется масло. По его словам, потеря этой жидкости приводит к тому, что управлять лайнером становится невозможно.

«Скорее всего, это были последние капли, или, так сказать, литры этой жидкости, которой еще можно было управлять. […] То, что они дотянули и сделали, — это замечательно, потому что, я смотрю, у них и шасси выпущено, и самолет не имеет серьезных повреждений», — указывает Заболотский.

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Экс-командир воздушного судна, специалист по безопасности полетов Александр Романов заявил РБК, что, если самолет сел, значит хотя бы одна из гидравлических систем оставалась в рабочем состоянии. «Если вытекает или отказывает одна, то остальные выполняют функции и можно производить безопасный полет. Поэтому, я думаю, что полный отказ гидравлической системы — это из серии очень сложных придуманных версий», — сказал он.

Романов предположил, что самолет было решено посадить в поле из-за отказа двигателя, либо по той причине, что не хватило топлива долететь до Новосибирска.

А320 «Уральских авиалиний», летевший из Сочи в Омск, совершил экстренную посадку в поле утром 12 сентября, на борту был 161 пассажир, никто не пострадал, один человек обратился за помощью из-за повышенного давления. Глава Омской области Виталий Хоценко заявил ТАСС, что причиной вынужденной посадки стали проблемы с гидравликой. СК возбудил уголовное дело.