МЧС заявило, что севший под Новосибирском самолет не получил повреждений

Самолет «Уральских авиалиний», который совершил вынужденную посадку в поле в Новосибирской области,не разрушился, строения и сооружения на земле также не повреждены, все пассажиры эвакуированы, сообщается в телеграм-канале регионального управления МЧС.

«Никто не пострадал. Разрушений воздушного судна, строений и сооружений на земле нет», — говорится в сообщении.

Самолет, следовавший из Сочи в Омск, приземлился близ села Убинское, которое находится в центральной части региона между Новосибирском и Омском, в 9:44 (5:44 мск). На борту находились 170 пассажиров, в том числе 23 ребенка.

Западно-Сибирской транспортная прокуратура сообщила, что самолет совершил аварийную посадку «по технической причине». Телеграм-каналы Mash и «112» пишут, что самолет сел из-за проблем с гидросистемой. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил, что при посадке самолет не загорелся.