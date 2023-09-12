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Умер автор эксперимента с клонированием овечки Долли

Умер генетик Иэн Уилмут — автор эксперимента по клонированию овечки Долли
Умер генетик Иэн Уилмут, он возглавлял команду ученых, клонировавших овечку Долли в 1996 году. Она была генетической копией шестилетней овцы. Эксперимент позволил значительно ускорить исследования стволовых клеток.
Иэн Уилмут
Иэн Уилмут (Фото: Christopher Furlong / Getty Images)

В Великобритании в возрасте 79 лет умер генетик и эмбриолог Иэн Уилмут, возглавлявший эксперимент по клонированию овечки Долли, пишет The Guardian.

«Он был титаном научного мира», эксперимент с Долли преобразовал научное мышление того времени, отметил директор и вице-канцлер Эдинбургского университета Питер Мэтисон.

Долли родилась 5 июля 1996 года, она стала первым клонированным теплокровным животным, которое получили из ядра взрослой клетки — путем пересадки ядра соматической клетки в цитоплазму яйцеклетки. Долли была генетической копией шестилетней овцы — донора клетки. Клонированную овечку назвали в честь кантри-певицы Долли Партон.

Публикация первых отчетов об успешном клонировании овцы вызвала широкий общественный резонанс и публичную полемики по вопросу этичности таких экспериментов, в том числе — из опасений, что такие открытия приближают клонирование человека. Однако Уилмут отвергал обвинения и называл идеи клонирования человека отвратительными. Ученый объяснял, что клонирование овцы поможет изучить генетические заболевания, лечение для которых пока не найдено.

Долли родила шесть ягнят и прожила в Шотландии. В 2003 году овечку пришлось усыпить из-за прогрессирующей болезни легких. Ученые отмечали, что это заболевание типичное для овец, но встречается у более старых особей, которые живут в среднем 11-12 лет. На втором году жизни овечки, в 1999-м, специалисты нашли признаки старения клеток Долли, тогда как обычно у овец их находят значительно позже. Исследователи объясняли это генетическими дефектами при клонировании. Тело Долли передали в Национальный музей Шотландии.

Уилмута в 2007-м посвятили в рыцари.

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В 2016 году, к 20-летию эксперимента, Уилмут рассказал, что исследования стволовых клеток без появления овечки могли бы задержаться на два десятилетия. Вместе с тем ученый признал, что испытывал чрезмерный энтузиазм по поводу скорости, с которой будут двигаться исследования стволовых клеток. Он счел, что перспектива широкого применения этой технологии для лечения болезни Паркинсона появится, вероятно, спустя десятилетия.



 

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
клонирование генетика
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