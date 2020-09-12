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Глава РФПИ назвал ошибки при испытаниях зарубежных вакцин от COVID-19

Российскую вакцину создали на основе аденовирусных векторов человека, которые доказали свою безопасность, сказал Кирилл Дмитриев. Но в США и Западной Европе так было разработано лишь 15% всех закупленных вакцин, отметил он
Кирилл Дмитриев
Кирилл Дмитриев (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Ситуация с приостановкой испытаний вакцины, разрабатываемой британско-шведской компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом, показала ошибочность подхода, когда целые страны ориентируются исключительно на новые, непроверенные платформы при выборе препарата, будь то аденовирусный вектор обезьяны или технология мРНК. Об этом РБК заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Ранее AstraZeneca приостанавливала испытания вакцины от COVID-19 из-за болезни одного из добровольцев. Для своего препарата компания использует аденовирус обезьяны.

«Мы неоднократно говорили о потенциальных рисках, которые могут нести новые технологии, а также о наличии хорошо изученной платформы на основе аденовирусных векторов человека, которая доказала свою эффективность и безопасность. При этом в США и Западной Европе на проверенную платформу аденовирусных векторов человека приходится лишь 15% от общего объема закупленных вакцин», — сказал Дмитриев.

По его словам, произошедшее во время испытаний вакцины AstraZeneca «ставит под вопрос корректность подхода ряда фармкомпаний, которые полностью перекладывают риски по закупаемым вакцинам на закупающие страны».

AstraZeneca возобновила испытания вакцины от COVID-19
Общество
Фото: Alastair Grant / AP

«Россия не будет следовать такому подходу, так как видит безопасность и эффективность аденовирусной платформы человека, включая вакцину «Спутник V», — отметил Дмитриев.

Обычная вакцина производится из убитых или ослабленных вирусов. Но некоторые компании, в частности американская Moderna или российская Biocad, разрабатывают препараты от коронавируса на основе матричной РНК (мРНК). Это чистый генетический материал возбудителя, который создается искусственно.

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После того как человеку вводят подобную вакцину, клетки организма, пользуясь полученной мРНК, начинают производить элементы вируса, тем самым запуская защитную реакцию иммунной системы. Таким образом, сам вирус в организм человека не попадает, и заболеть из-за такой прививки нельзя.

В то же время в РФПИ отметили, что еще нет долгосрочных исследований того, как препараты, полученные на основе аденовируса обезьяны или мРНК, влияли на организм человека и могут ли они приводить к онкологическим заболеваниям или снижать фертильность. Сам фонд софинансировал исследования российской вакцины от коронавируса «Спутник V», которая была зарегистрирована 11 августа.

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Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

AstraZeneca возобновила испытания своей вакцины от коронавируса 12 сентября. Медицинское издание Stat писало, что приостановка произошла из-за серьезной побочной реакции на препарат у одного из участников. По информации Reuters, причиной опасений ученых стал пациент, который начал страдать от неврологических симптомов, связанных с поперечным миелитом — воспалением спинного мозга, которое обычно вызывают инфекции. Но в самой компании тогда отмечали, что точного диагноза еще нет и нужно провести дополнительные исследования.

Авторы: Егор Губернаторов, Виктория Полякова
Теги: вакцина, коронавирус, РФПИ
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