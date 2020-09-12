Глава РФПИ назвал ошибки при испытаниях зарубежных вакцин от COVID-19

Российскую вакцину создали на основе аденовирусных векторов человека, которые доказали свою безопасность, сказал Кирилл Дмитриев. Но в США и Западной Европе так было разработано лишь 15% всех закупленных вакцин, отметил он

Кирилл Дмитриев (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Ситуация с приостановкой испытаний вакцины, разрабатываемой британско-шведской компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом, показала ошибочность подхода, когда целые страны ориентируются исключительно на новые, непроверенные платформы при выборе препарата, будь то аденовирусный вектор обезьяны или технология мРНК. Об этом РБК заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Ранее AstraZeneca приостанавливала испытания вакцины от COVID-19 из-за болезни одного из добровольцев. Для своего препарата компания использует аденовирус обезьяны.

«Мы неоднократно говорили о потенциальных рисках, которые могут нести новые технологии, а также о наличии хорошо изученной платформы на основе аденовирусных векторов человека, которая доказала свою эффективность и безопасность. При этом в США и Западной Европе на проверенную платформу аденовирусных векторов человека приходится лишь 15% от общего объема закупленных вакцин», — сказал Дмитриев.

По его словам, произошедшее во время испытаний вакцины AstraZeneca «ставит под вопрос корректность подхода ряда фармкомпаний, которые полностью перекладывают риски по закупаемым вакцинам на закупающие страны».