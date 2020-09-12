За сутки в России COVID-19 подтвердился почти у 5,5 тыс. человек
За прошедшие 24 часа в России было выявлено 5 488 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением заболевания.
Общее число заболевших в стране составило на утро 12 сентября 1 057 362 человек. У 1229 новых пациентов отсутствуют клинические проявления болезни.
По приросту пациентов лидируют следующие регионы:
- Москва (670 человек);
- Санкт-Петербург (203 человека);
- Подмосковье (170 человек);
- Ростовская область (159 человек);
- Нижегородская область (156 человек).