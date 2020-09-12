За сутки в России COVID-19 подтвердился почти у 5,5 тыс. человек

Днем ранее суточный прирост составил 5504 пациента, что было самым большим показателем с конца июля. Всего в стране с начала эпидемии заразились коронавирусом более 1,057 млн человек

Фото: Пётр Ковалев / ТАСС

За прошедшие 24 часа в России было выявлено 5 488 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением заболевания.

Общее число заболевших в стране составило на утро 12 сентября 1 057 362 человек. У 1229 новых пациентов отсутствуют клинические проявления болезни.

По приросту пациентов лидируют следующие регионы: