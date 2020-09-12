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За сутки в России COVID-19 подтвердился почти у 5,5 тыс. человек

Днем ранее суточный прирост составил 5504 пациента, что было самым большим показателем с конца июля. Всего в стране с начала эпидемии заразились коронавирусом более 1,057 млн человек
Фото: Пётр Ковалев / ТАСС
Фото: Пётр Ковалев / ТАСС

За прошедшие 24 часа в России было выявлено 5 488 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением заболевания.

Общее число заболевших в стране составило на утро 12 сентября 1 057 362 человек. У 1229 новых пациентов отсутствуют клинические проявления болезни.

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Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

По приросту пациентов лидируют следующие регионы:

  • Москва (670 человек);
  • Санкт-Петербург (203 человека);
  • Подмосковье (170 человек);
  • Ростовская область (159 человек);
  • Нижегородская область (156 человек).

Днем ранее оперативный штаб сообщал о 5 504 новых инфицированных. Это был максимальный суточный прирост с конца июля.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

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Руководитель информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, врач и телеведущий Александр Мясников 11 сентября заявил, что жителям страны нужно радоваться росту числа бессимптомных заболевших, поскольку это ускоряет появление коллективного иммунитета.

Мясников предположил, что без клинических проявлений в России COVID-19 переболели около 20 млн человек. Исходя из этого, выработка коллективного иммунитета в стране произойдет через два-три года.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор: Михаил Котляр
Теги: коронавирус, Россия, эпидемия
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