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Пандемия коронавируса ,  
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Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 12 сентября

Минздрав отправил первую пилотную партию вакцины против коронавируса в регионы, в Армении ввели карантин до 11 января, Киев вернул ограничения из-за роста числа инфицированных — главные новости в обзоре РБК
Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
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Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
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Умерли
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Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

Ситуация в России

С начала эпидемии COVID-19 заболели 1,051 млн человек (плюс 5 504 за сутки). Всего в стране от COVID-19 умерли 18 365 человек (плюс 102 за сутки). Выздоровели с начала эпидемии более 868,1 тыс. больных.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
<500
0
<1000
0
<5000
0
<10 000
0
от 10 000
0
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

  • Вакцину от коронавируса, разработанную российским центром им. Гамалеи, «Спутник V», смогут получить более 1 млрд человек, считают в Российском фонде прямых инвестиций. Более 30 стран, где живет большая часть населения планеты, намерены воспользоваться российской разработкой. В частности, ОАЭ, Южная Корея, Япония, Греция, Сербия, Филиппины, Саудовская Аравия, государства Латинской Америки и другие.
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Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

  • Минздрав отправил первую пилотную партию вакцины против коронавируса в регионы. В рамках пилотной программы будут отработаны логистические цепочки, распределение и организация вакцинации от COVID-19 граждан, входящих в группу повышенного риска.

  • Российская система здравоохранения готова к потенциальному обострению ситуации с коронавирусной инфекцией, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Однозначно [справится]», — ответил Песков на вопрос, справится ли отечественная медицина с возможным ростом заболевших. Он отметил, что в ряде российских регионов наблюдается незначительное повышение количества заболевших.
  • Юбилейный фестиваль «Круг света» в Москве отменили из-за пандемии. Организаторы десятого фестиваля сообщили, что из-за карантинных ограничений провести его не представляется возможным и пообещали показать запланированную программу в следующем году.

Как меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса в России
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Ситуация в мире

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число зараженных коронавирусной инфекцией в мире превысило 27,73 млн, из них более 899,9 тыс. умерли. Согласно актуальным данным Университета Джонса Хопкинса, всего заразились 28,5 млн человек, из них более 915 тыс. скончались.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
Количество подтвержденных случаев заражения
<1000
0
<100 000
0
<250 000
0
<500 000
0
от 500 000
0
Источник: JHU
Данные по миру i

  • Лидером по количеству подтвержденных случаев остаются США, где выявлено более 6,4 млн зараженных. Индия находится на втором месте (4,7 млн), на третьем — Бразилия (более 4,3 млн), на четвертом — Россия, на пятом — Перу (более 710 тыс.).
  • В Армении ввели карантин до 11 января из-за коронавируса
    Он сменил действовавшее с 16 марта чрезвычайное положение в стране. Въезд в страну по-прежнему закрыт для иностранных граждан. В Армении выявили более 45 тыс. заболевших COVID-19.

Как в мире меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: JHU
Данные по миру i

  • В Киеве вернули ограничения из-за роста числа больных COVID-19. Теперь там запрещают массовые мероприятия, прекращают плановую госпитализацию в больницах, закрывают фитнес-центры.
  • Главный инфекционист США оценил сроки возвращения к нормальной жизни. Для возвращения к жизни, похожей на ту, что была до пандемии, мало разработать вакцину — много времени уйдет на развертывание самого процесса вакцинации и достижения приемлемого уровня защиты населения, считает Энтони Фаучи.
  • Ученые из Сингапура представили систему мониторинга, которую можно интегрировать в медицинскую маску, и с помощью нее отслеживать показатели здоровья, связанные с коронавирусной инфекцией.

Скорость распространения коронавируса в мире
Случаев за сутки
Источник: JHU
Данные по миру i

Узнать больше о вирусе — в обзоре РБК.

Автор: Юлия Сапронова
Теги: Китай, коронавирус, главные новости, последние новости
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