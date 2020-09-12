Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 12 сентября

Минздрав отправил первую пилотную партию вакцины против коронавируса в регионы, в Армении ввели карантин до 11 января, Киев вернул ограничения из-за роста числа инфицированных — главные новости в обзоре РБК

Коронавирус Россия Москва Мир 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли Источник: JHU,

федеральный и региональные

оперштабы по борьбе с вирусом Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

Ситуация в России

С начала эпидемии COVID-19 заболели 1,051 млн человек (плюс 5 504 за сутки). Всего в стране от COVID-19 умерли 18 365 человек (плюс 102 за сутки). Выздоровели с начала эпидемии более 868,1 тыс. больных.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России Количество подтвержденных случаев заражения <500 0 <1000 0 <5000 0 <10 000 0 от 10 000 0 Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Данные по России i

Вакцину от коронавируса, разработанную российским центром им. Гамалеи, «Спутник V», смогут получить более 1 млрд человек, считают в Российском фонде прямых инвестиций. Более 30 стран, где живет большая часть населения планеты, намерены воспользоваться российской разработкой. В частности, ОАЭ, Южная Корея, Япония, Греция, Сербия, Филиппины, Саудовская Аравия, государства Латинской Америки и другие.

Скорость распространения коронавируса в России Случаев за сутки Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Данные по России i

Минздрав отправил первую пилотную партию вакцины против коронавируса в регионы. В рамках пилотной программы будут отработаны логистические цепочки, распределение и организация вакцинации от COVID-19 граждан, входящих в группу повышенного риска.

Российская система здравоохранения готова к потенциальному обострению ситуации с коронавирусной инфекцией, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Однозначно [справится]», — ответил Песков на вопрос, справится ли отечественная медицина с возможным ростом заболевших. Он отметил, что в ряде российских регионов наблюдается незначительное повышение количества заболевших.

Юбилейный фестиваль «Круг света» в Москве отменили из-за пандемии. Организаторы десятого фестиваля сообщили, что из-за карантинных ограничений провести его не представляется возможным и пообещали показать запланированную программу в следующем году.

Как меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса в России Выздоровевшие (новые случаи) Умершие (новые случаи) Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Данные по России i

Ситуация в мире

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число зараженных коронавирусной инфекцией в мире превысило 27,73 млн, из них более 899,9 тыс. умерли. Согласно актуальным данным Университета Джонса Хопкинса, всего заразились 28,5 млн человек, из них более 915 тыс. скончались.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире Количество подтвержденных случаев заражения <1000 0 <100 000 0 <250 000 0 <500 000 0 от 500 000 0 Источник: JHU Данные по миру i

Лидером по количеству подтвержденных случаев остаются США, где выявлено более 6,4 млн зараженных. Индия находится на втором месте (4,7 млн), на третьем — Бразилия (более 4,3 млн), на четвертом — Россия, на пятом — Перу (более 710 тыс.).

В Армении ввели карантин до 11 января из-за коронавируса

Он сменил действовавшее с 16 марта чрезвычайное положение в стране. Въезд в страну по-прежнему закрыт для иностранных граждан. В Армении выявили более 45 тыс. заболевших COVID-19.

Как в мире меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса Выздоровевшие (новые случаи) Умершие (новые случаи) Источник: JHU Данные по миру i

В Киеве вернули ограничения из-за роста числа больных COVID-19. Теперь там запрещают массовые мероприятия, прекращают плановую госпитализацию в больницах, закрывают фитнес-центры.

Главный инфекционист США оценил сроки возвращения к нормальной жизни. Для возвращения к жизни, похожей на ту, что была до пандемии, мало разработать вакцину — много времени уйдет на развертывание самого процесса вакцинации и достижения приемлемого уровня защиты населения, считает Энтони Фаучи.

Ученые из Сингапура представили систему мониторинга, которую можно интегрировать в медицинскую маску, и с помощью нее отслеживать показатели здоровья, связанные с коронавирусной инфекцией.

Скорость распространения коронавируса в мире Случаев за сутки Источник: JHU Данные по миру i

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