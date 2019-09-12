Дочь Цемаха не подтвердила отъезд отца в ДНР

Мария Левченко-Цемах, дочь бывшего начальника бригады ПВО самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), в беседе с РБК не подтвердила информацию об отъезде отца в ДНР.

«Пока настоятельно попросили на эту тему [местонахождения Цемаха] помолчать. И он (просил), и ведомства, которые занимаются государственной безопасностью. Рекомендации таких людей не стоит игнорировать», — заявила женщина.

Она отметила, что Цемах дал показания по делу у крушении Boeing «всем заинтересованным» — Нидерландам, Австралии, Украине и России. «Сейчас он проходит медицинские обследования. Беспокоится о здоровье, психоэмоциональном состоянии», — добавила дочь

При этом «Настоящее время» утверждает, что в беседе с каналом дочь Цемаха подтвердила возвращение отца на территорию ДНР. Такой же вывод можно сделать из ее поста во «ВКонтакте», где она пишет о возвращении с отцом «домой» (женщина также живет в ДНР). На просьбу РБК прояснить ситуацию Левченко-Цемах ответила: «Я ничего не распространяю. Я написала, что я еду домой».