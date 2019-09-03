Работу Бэнкси украли в центре Парижа

В Париже украли работу андерграундного уличного художника Бэнкси. Об этом сообщает французский The Local.

Как пишет издание, граффити было нарисовано на задней стороне дорожного знака возле Центра Помпиду в центре Парижа. На нем была изображена крыса в маске, держащая нож. Знак был прикрыт щитом из плексигласа, однако он также исчез

https://www.instagram.com/p/BkfY3XhB8R9/

По данным полиции, работа пропала в воскресенье, сейчас ведется расследование, передает The Local.

В январе этого года была похищена работа Бэнкси, посвященная памяти жертв теракта 13 ноября 2015 года. Она была расположена на двери запасного выхода из парижского концертного зала «Батаклан», где произошел теракт. На картине был изображен силуэт скорбящей, опустившей глаза девушки, похожей на монахиню с покрытой головой. Граффити появилось на двери концертного зала летом 2018 года.