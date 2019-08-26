В Великобритании закрасили посвященное Brexit граффити Бэнкси

Одну из самых известных работ уличного художника Бэнкси, посвященную выходу Великобритании из Евросоюза, закрасили в английском городе Дувр. Об этом сообщает Би-би-си.

Граффити на стене дома, на котором был изображен флаг ЕС и человек, отбивающий молотком одну из звезд, обнесли строительными лесами и замазали розовой краской. Это граффити появилось возле паромного терминала Дувра в мае 2017 года. Здание, на котором его нарисовал Бэнкси, подлежало сносу.

Занимающаяся установкой строительных лесов и других конструкций в Дувре компания Deal Scaffolding в разговоре с телеканалом пояснила, что ее попросили поставить леса для строительных работ.