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ФСК ЕЭС ₽0,22 (+29,87%) прогноз Атон к 23.08.20 Купить
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В Великобритании закрасили посвященное Brexit граффити Бэнкси

Одну из самых известных работ уличного художника Бэнкси, посвященную выходу Великобритании из Евросоюза, закрасили в английском городе Дувр. Об этом сообщает Би-би-си.

Граффити на стене дома, на котором был изображен флаг ЕС и человек, отбивающий молотком одну из звезд, обнесли строительными лесами и замазали розовой краской. Это граффити появилось возле паромного терминала Дувра в мае 2017 года. Здание, на котором его нарисовал Бэнкси, подлежало сносу.

Занимающаяся установкой строительных лесов и других конструкций в Дувре компания Deal Scaffolding в разговоре с телеканалом пояснила, что ее попросили поставить леса для строительных работ.

Стоимость этого граффити ранее оценивали в £1 млн ($1,23 млн).

Великобритания взяла курс на выход из ЕС в 2016 году, после референдума, на котором большинство граждан страны поддержали такую инициативу. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон 25 августа заявил о возросших шансах заключить сделку по Brexit после его заявлений о возможном снижении суммы «отступных» с £39 млрд. По мнению главы британского правительства, в случае «жесткого» сценария выхода из состава ЕС Соединенное королевство не обязано платить Брюсселю полную сумму.

Теги: Бэнкси, Brexit, Великобритания, стрит-арт
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