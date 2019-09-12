Путин прилетел в Дагестан в годовщину вторжения банд Басаева и Хаттаба

Путин прилетел в Дагестан в годовщину вторжения банд Басаева и Хаттаба

В эти дни в республике отмечают годовщину событий августа-сентября 1999 года, когда банда террористов под командованием Шамиля Басаева и Хаттаба вторглась со стороны Чечни

Президент Владимир Путин прилетел в Дагестан, сообщает «РИА Новости». В эти дни в республике отмечают годовщину событий 20-летней давности — вторжение банд террористов со стороны Чечни и их разгрома.

Из аэропорта Махачкалы президент отправится в Ботлих, где возложит венок к памятнику и пообщается с участниками народного ополчения, существовавшего в период боевых действий в августе-сентябре 1999 года.

Материал дополняется.