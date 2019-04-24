ФСБ задержала двух участников нападения банды Басаева на Дагестан

Участники столкновений 1999 года были задержаны в Ставрополье. После нападения на Дагестан началась вторая чеченская кампания

Фото: ФСБ РФ / ТАСС

Федеральная служба безопасности сообщила, что в Ставропольском крае были задержаны два бывших боевика банды Шамиля Басаева, передает ТАСС. Их зовут Тахир Бегельдиев и Нариман Отепов.

Мужчин подозревают в посягательстве на жизнь военнослужащих при нападении на Дагестан в 1999 году. Соответствующая статья Уголовного кодекса предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы или смертной казни, на которую в России действует мораторий.

Нападение боевиков под командованием Басаева и полевого командира Хаттаба на территорию Дагестана началось в августе 1999 года. Федеральным силам удалось выбить террористов из республики только к середине сентября. Тогда же боевики подорвали грузовик со взрывчаткой у жилого дома в Буйнакске. Погибли более 60 человек, почти 150 получили ранения.

В начале этой недели суд в Чечне приговорил к 16 годам колонии строгого режима другого участника банды Басаева — Шамиля Казбулатова, которого также обвинили в посягательстве на жизнь военнослужащих. Суд счел доказанным, что Казбулатов участвовал в нападении на бойцов шестой роты 76-й Псковской дивизии ВДВ в Чечне в 2000 году.